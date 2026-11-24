Alecci: “Grande preoccupazione tra personale sanitario e cittadini. Subito una interrogazione al Presidente Occhiuto per fare chiarezza sul futuro di questo presidio ospedaliero, non resteremo certo a guardare distruggere il lavoro di tanti anni”.

Destano grande preoccupazione le notizie che si stanno rincorrendo in queste ore riguardo il futuro dell’Ospedale di Soverato. Secondo quanto emerso, pare il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, la dottoressa Maria Mariani, avrebbe avanzato una proposta di revisione dell’Atto Aziendale che rischia di ridimensionare pesantemente il nosocomio della cittadina ionica, vero e proprio punto di riferimento sanitario del basso Ionio catanzarese.

La suddetta riorganizzazione, prospettata dai vertici aziendali, andrebbe a stravolgere gli equilibri organizzativi della struttura. Se questa ipotesi dovesse concretizzarsi e tradursi in un provvedimento definitivo, l’ospedale perderebbe la propria autonomia gestionale e operativa, subendo un inevitabile depotenziamento.

A destare forte sconcerto tra gli addetti ai lavori è anche il destino della terapia sub-intensiva, che non viene menzionata secondo l’assetto attuale. Si tratta di un servizio strategico già previsto nell’Atto Aziendale vigente all’interno della Struttura Semplice Dipartimentale (SSD) di Anestesia e Rianimazione, i cui lavori sono stati già appaltati con apposita delibera.

La struttura è concepita per assistere sia i pazienti più delicati nella fase post-operatoria, sia i malati critici provenienti dal pronto soccorso o dagli altri reparti. La nuova proposta, invece, ne stravolgerebbe la collocazione, ipotizzando un’ulteriore e discutibile modifica per farla confluire sotto il reparto di Medicina. Sono proprio questi segnali a gettare pesanti ombre sulle reali intenzioni della direzione strategica riguardo al futuro del presidio.

La notizia ha chiaramente innescato un forte allarme tra gli operatori sanitari e i cittadini del comprensorio, con un clima di profondo sgomento. Anche perché il nuovo assetto impatterebbe direttamente e negativamente sui reparti di Radiologia, Anestesia, Ginecologia, Pediatria e Cardiologia.

L’Ospedale di Soverato, come detto, rappresenta un punto di riferimento insostituibile per un vasto bacino d’utenza che abbraccia decine di comuni dell’entroterra e della costa ionica, un territorio già segnato da criticità nei collegamenti e da una forte pressione demografica, soprattutto nei mesi estivi.

Non è accettabile che si possano frustrare in questo modo i grandi sacrifici che tanti operatori sanitari ogni giorno mettono in campo per mantenere in piedi i servizi fondamentali per la popolazione. Non è possibile continuare a demotivare così il personale rendendo le condizioni di lavoro quotidiane sempre più difficili e complesse.

Una simile riorganizzazione, inoltre, andrebbe in netta controtendenza rispetto alle richieste di potenziamento della sanità territoriale e ospedaliera avanzate a più riprese dalle comunità locali.

Presenterò immediatamente una interrogazione al Presidente Occhiuto chiedendo di fare chiarezza al più presto sul futuro che la regione vuole dare a questo importante presidio ospedaliero. Sono finiti i tempi degli annunci come negli anni passati, poi non confermati da azioni reali. Togliere autonomia al presidio soveratese significherebbe esporre il territorio al rischio concreto di un taglio ai servizi essenziali. E a pagarne le conseguenze sarebbero sempre i cittadini.