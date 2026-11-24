Domani, 25 novembre, alle ore 9.00 presso il Centro Polifunzionale della Cultura di Davoli, un incontro istituzionale e formativo in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Davoli promuove e organizza il convegno dal titolo “Imprenditoria femminile come strumento di contrasto alla violenza economica”.

L’evento si terrà mercoledì 25 novembre alle ore 9.00 presso il centro polifunzionale della Cultura di Davoli.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire strumenti concreti, informazione e supporto alle donne del territorio, promuovendo l’autonomia lavorativa e l’autoimprenditorialità come leve fondamentali per prevenire e superare ogni forma di dipendenza e violenza economica.

La mattinata vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni regionali, degli enti del lavoro e delle associazioni di categoria:

• Alfredo Longo e Pietro Manna (Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive della Regione Calabria – ARPAL Calabria), che illustreranno nel dettaglio il nuovo avviso pubblico “Fondo Imprese Donne e Giovani”;

• I rappresentanti del Centro per l’Impiego di Soverato, che offriranno una panoramica completa sui bandi attivi per l’autoimprenditorialità;

• Giuseppina Zangari, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Davoli, che presenterà l’avviso di sostegno all’imprenditoria femminile dedicato alle donne che intendono avviare una nuova attività d’impresa;

• Avv. Maria Tassone, Presidente di Confimprenditori Soverato, che porterà il contributo del mondo datoriale e delle imprese locali;

• Avv. Luigia Barone, Gender Violence Expert – CoMeTe CZ-VV Supervisor CAV “Mondo Rosa” – Centro Calabrese di Solidarietà ETS, che darà un contributo sul riconoscimento della violenza per costruire percorsi di autonomia.

Nel corso dell’incontro è prevista inoltre la proiezione del cortometraggio “Spezzare le catene”, diretto dal regista Giovanni Ciaciara, un momento di riflessione culturale e sensibilizzazione sul tema.

Nel pomeriggio ampio spazio sarà riservato ai laboratori, dedicati a chi intende avviare un’impresa o semplicemente desidera ricevere informazioni e orientamento.

A testimonianza del forte valore educativo e sociale dell’iniziativa, prenderanno parte all’evento tutte le scuole superiori del comprensorio, insieme alle associazioni e agli enti di formazione del territorio.