Torna all’Università della Calabria in veste di relatore Andrea Maellare, ex studente dell’Ateneo calabrese e oggi Policy Advisor al Parlamento Europeo. Il prossimo 1° dicembre, Maellare prenderà parte al “DiSPeS Career Lab – Professioni, competenze, opportunità”, l’iniziativa promossa dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Unical per avvicinare studenti, laureandi e laureati alle prospettive concrete del mondo del lavoro.

Nello specifico, Maellare interverrà durante il Career Talk dal titolo “Istituzioni, Politiche Pubbliche e Relazioni Internazionali”, in programma dalle 11:15 alle 12:45 presso l’Aula SSP4, coordinato dalla professoressa Anna Margherita Russo insieme alla professoressa Teresa Grande.Strutturato come una tavola rotonda dinamica e interattiva, l’incontro offrirà ai giovani dell’Unical una bussola pratica sulle carriere nelle istituzioni europee e internazionali.

Attraverso la propria esperienza diretta a Bruxelles, Maellare illustrerà le sfide e le opportunità che attendono chi muove i primi passi dopo una laurea in Scienze Politiche.

“Tornare all’Università della Calabria, dove è iniziato il mio percorso formativo, è sempre un’emozione e una responsabilità speciale” – dichiara Andrea Maellare.

“L’obiettivo di questo confronto è dimostrare agli studenti che una formazione solida acquisita nel nostro Ateneo rappresenta un trampolino concreto verso le istituzioni europee e non solo.”

L’appuntamento rientra nel programma di orientamento in uscita del DiSPeS e prevederà, al termine degli interventi, un ampio spazio dedicato alle domande e al dialogo diretto con gli studenti presenti in aula.