Quanto c’è di politico nelle canzoni di Rino Gaetano? E quanto della storia del nostro Paese si nasconde dietro quella scrittura apparentemente leggera, ironica e surreale?

Il 28 novembre proveremo a rispondere a queste domande, attraversando la produzione artistica di un cantautore che ha saputo raccontare, con uno sguardo fuori dagli schemi, le contraddizioni della società italiana e i meccanismi del potere.

Dalle ingerenze straniere agli equilibri geopolitici, dai rapporti tra politica ed economia alle dinamiche dell’imperialismo americano: un percorso tra musica, storia e documenti per esplorare ciò che le sue canzoni hanno saputo raccontare, denunciare e, talvolta, anticipare,rimanendo ancora oggi più attuali che mai!

Non si tratta di sovrapporre alla sua opera interpretazioni forzate, ma di proporre delle tesi che creino riflessioni per restituire profondità politica a un artista troppo spesso confinato nell’etichetta di cantautore eccentrico e dissacrante.

Perché dietro l’ironia di Rino c’era uno sguardo sul mondo. E forse, a distanza di tanti anni, abbiamo ancora molto da ascoltare.

**28 novembre – ore 17:30**

Casa del Popolo Thomas Sankara

Durante la serata sarà possibile osservare delle stampe dei diari di Rino Gaetano.

Con la partecipazione di Danilo Scortichini, nipote del cantautore crotonese, che ringraziamo immensamente per la collaborazione!

A seguire musica e cena sociale!

Vi aspettiamo.

Potere al Popolo Catanzaro