Dalla storia della famiglia Ranieri alle sfide dell’intelligenza artificiale e del passaggio generazionale. Il Circolo delle Imprese Calabria, con Antonio Gaetano e Alessandro Fiorentino, prosegue il suo percorso di valorizzazione delle realtà produttive e delle relazioni imprenditoriali sul territorio.

Dalla Calabria ai mercati internazionali, senza perdere il legame con il territorio. La storia di Ranieri International è stata al centro dell’appuntamento di Circolo in Fabbrica che venerdì 20 novembre ha portato un gruppo di imprenditori negli stabilimenti dell’azienda nautica di Soverato, per conoscere da vicino una delle esperienze più significative della manifattura calabrese.

L’iniziativa, promossa dal Circolo delle Imprese Calabria, rientra nel programma di incontri che Antonio Gaetano, delegato regionale dell’associazione, sta sviluppando insieme al presidente Alessandro Fiorentino per favorire il dialogo tra imprenditori e rafforzare le connessioni all’interno del sistema produttivo.

L’idea è quella di creare occasioni di confronto direttamente nelle aziende, valorizzando le esperienze di chi fa impresa e stimolando nuove possibilità di collaborazione.

Ad accogliere i partecipanti sono stati Pietro Ranieri e i figli Antonio e Salvatore, che hanno condiviso il percorso di crescita dell’azienda, dalle origini nel settore motociclistico fino all’affermazione nella produzione nautica.

Una vicenda imprenditoriale lunga oltre mezzo secolo, nella quale la dimensione familiare si intreccia con l’evoluzione industriale e la capacità di confrontarsi con i mercati esteri.

A moderare il dialogo è stato Antonio Gaetano, che ha guidato una conversazione aperta sulle scelte che hanno segnato lo sviluppo dell’impresa e sulle sfide che oggi accomunano molte realtà produttive.

Tra queste, il passaggio generazionale, tema particolarmente sentito nel tessuto imprenditoriale italiano, affrontato anche attraverso il contributo di Michele Raffaele, della Raffaele S.p.A., che ha portato l’esperienza della propria azienda nell’adozione del patto di famiglia.

Il confronto ha poi esplorato il rapporto tra innovazione e competitività, soffermandosi sulle prospettive dell’intelligenza artificiale e sulle sue applicazioni nel mondo aziendale. A offrire un contributo su questo fronte è stato Angelo Vaccaro di NESS Italia S.p.A., intervenuto sulle trasformazioni tecnologiche e sulle opportunità che le imprese possono cogliere attraverso l’introduzione di nuovi strumenti e processi.

La dimensione internazionale di Ranieri International ha rappresentato un ulteriore spunto di riflessione. La capacità di un’azienda nata e cresciuta nel Mezzogiorno di raggiungere mercati esteri pone infatti al centro questioni decisive per il futuro dell’economia regionale: investimenti, qualità della produzione, innovazione e competitività.

A collegare le diverse esperienze è stato il tema delle relazioni tra imprese, sul quale si è soffermato Alessandro Fiorentino, presidente del Circolo delle Imprese. Conoscere le realtà produttive del proprio territorio, condividere competenze e superare l’isolamento delle singole aziende rappresentano elementi fondamentali per rafforzare il sistema imprenditoriale.

Una visione che Fiorentino e Gaetano stanno traducendo in iniziative capaci di avvicinare imprenditori provenienti da settori differenti, creando occasioni di confronto che vanno oltre i tradizionali appuntamenti associativi.

In questo contesto si inserisce il lavoro che Antonio Gaetano sta portando avanti in Calabria, promuovendo una rete di rapporti fondata sulla conoscenza diretta delle imprese e sulla valorizzazione delle competenze presenti nel territorio. Circolo in Fabbrica nasce proprio con questa finalità: aprire le porte delle aziende, raccontarne le esperienze e favorire incontri dai quali possano svilupparsi nuove sinergie.

L’appuntamento si è concluso con la visita agli stabilimenti di Ranieri International e un aperitivo di networking, offrendo ai partecipanti l’opportunità di proseguire il confronto in un contesto informale.

Una giornata che ha messo in evidenza non soltanto la capacità della manifattura calabrese di affermarsi oltre i confini regionali, ma anche l’importanza di costruire un sistema imprenditoriale più connesso, nel quale le esperienze individuali possano diventare patrimonio condiviso e occasione di crescita collettiva.