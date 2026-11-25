Nuovi Intercity Roma-Reggio Calabria sulla fascia jonica: per far fronte all’incremento del flusso di viaggiatori e pendolari previsto durante il periodo delle feste.

Un importante potenziamento della rete ferroviaria lungo la fascia jonica calabrese che entrerà in vigore in occasione delle prossime festività natalizie.

Dal 18 dicembre al 10 gennaio, saranno attivati due nuovi treni Intercity (525 e 526) sulla tratta Roma Termini-Reggio Calabria e viceversa, con fermate strategiche lungo la dorsale jonica. Il provvedimento nasce dal tavolo di confronto istituzionale promosso dalla Regione Calabria con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Trenitalia.

Più collegamenti e viaggi gratis per gli abbonati regionali

Il pacchetto prevede 24 circolazioni aggiuntive (12 di andata e 12 di ritorno) operate con treni a materiale ibrido. I titoli di viaggio saranno messi in vendita da Trenitalia nei prossimi giorni. Una delle novità principali riguarda la mobilità locale: per tutto il periodo di attivazione del servizio straordinario, i candidati e i pendolari in possesso di un abbonamento regionale potranno utilizzare i nuovi Intercity nella tratta compresa tra Catanzaro Lido e Reggio Calabria (e relative fermate intermedie) senza dover pagare alcun costo aggiuntivo né completare formalità, nei limiti della disponibilità dei posti a bordo.

Intercity Roma-Reggio Calabria

«Il potenziamento dei collegamenti ferroviari sulla Jonica rappresenta un risultato concreto del confronto avviato con il Ministero e Trenitalia», hanno spiegato gli assessori regionali Gianluca Gallo e Giovanni Calabrese.

«Avevamo chiesto di rafforzare il servizio in vista delle festività e oggi registriamo una risposta positiva. L’attivazione in via sperimentale è un primo passo: lavoreremo affinché, attraverso il monitoraggio dei dati di affluenza, questo potenziamento possa consolidarsi e diventare una risposta strutturale per la fascia jonica».

Intercity Roma-Reggio Calabria: Orari e fermate

La misura ha carattere sperimentale: l’affluenza e l’indice di gradimento da parte dell’utenza verranno monitorati per valutare la fattibilità di un inserimento permanente delle corse nella programmazione ordinaria di Trenitalia, nell’ottica di uno sviluppo stabile dell’accessibilità sulla costa jonica calabrese. I due convogli collegheranno la Capitale con la Calabria secondo le seguenti tracce orarie:

Intercity 525 (Roma Termini – Reggio Calabria Centrale)

Roma Termini: partenza ore 12:31

Caserta: 14:46/48

Salerno: 15:39/42

Scalea: 17:35/37

Paola: 18:23/38

Lamezia Terme Centrale: 19:16/26

Catanzaro Lido: 20:13/28

Soverato: 20:43/44

Monasterace Stilo: 21:03/04

Roccella Jonica: 21:17/18

Gioiosa Jonica: 21:25/26

Siderno: 21:31/32

Locri: 21:38/39

Brancaleone: 22:02/03

Melito Porto Salvo: 22:24/25

Reggio Calabria Centrale: arrivo ore 22:50

Intercity 526 (Reggio Calabria Centrale – Roma Termini)

Reggio Calabria Centrale: partenza ore 06:55

Melito Porto Salvo: 07:20/21

Brancaleone: 07:43/44

Locri: 08:18/19

Siderno: 08:25/26

Gioiosa Jonica: 08:34/39

Roccella Jonica: 08:46/47

Monasterace Stilo: 09:03/04

Soverato: 09:24/25

Catanzaro Lido: 09:49/10:02

Lamezia Terme Centrale: 10:42/56

Paola: 11:31/33

Scalea: 12:19/21

Salerno: 14:20/22

Caserta: 15:18/20

Roma Termini: arrivo ore 17:43