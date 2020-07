Coronavirus, sono 7 le vittime registrate in Italia nelle ultime 24 ore

Sono 241.611 i casi accertati di Coronavirus in Italia (+192 rispetto a ieri), di cui 192.108 guariti (+164) e 34.861 morti (+7 ). Sono questi i dati dell’ultimo bollettino di oggi, domenica 5 luglio, dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese.

I numeri sono stati comunicati dal Ministero della Salute che ha sostituito la Protezione civile nell’aggiornamento quotidiano del bilancio.

Attualmente i casi attivi in Italia sono 14.642, di questi 13.623 si trovano in isolamento domiciliare asintomatici o con pochi sintomi, 945 persone sono ricoverate con sintomi. I pazienti in terapia intensiva sono 74.

La regione più colpita è la Lombardia. Dall’inizio dell’epidemia sono stati effettuati 5.638.288 tamponi, di cui 37.462 nelle ultime ventiquattro ore.