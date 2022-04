Crolla parte del controsoffitto del pronto soccorso dell’ospedale “Pugliese” di Catanzaro

Una parte del controsoffitto del pronto soccorso dell’ospedale “Pugliese” di Catanzaro è crollata ieri. Sulla vicenda è intervenuto il candidato sindaco del centrosinistra Nicola Fiorita. “Il crollo – afferma – non può lasciarci indifferenti. È lo specchio di una situazione logistica molto precaria che si riflette negativamente sia sugli ammalati sia sugli operatori. Metto nel conto le accuse di strumentalizzazione elettorale ma posso assicurare che tra qualche giorno il nostro team di esperti illustrerà alcune proposte operative per migliorare la logistica del pronto soccorso e la sua accessibilità”.

“È un lavoro partito già da alcune settimane e che quanto avvenuto ha solo reso più attuale. Spiace che il sindaco Abramo, che è la prima autorità sanitaria della città, non senta il dovere di esprimere preoccupazione per quanto accaduto”.

“Certo, l’episodio in sé non è drammatico e fortunatamente non c’è stato alcun ferito. Ma è altrettanto evidente che il pronto soccorso deve essere, per definizione, il posto più sicuro di tutto l’ospedale. So bene che non è solo una questione di logistica. Occorrono più medici, più infermieri, più ausiliari”.

“Il nostro pronto soccorso non serve solo l’utenza cittadina, ma un vasto bacino che abbraccia buona parte dell’ex provincia di Catanzaro. Eppure, è una struttura sempre sull’orlo del collasso”. “Posso assicurare – conclude Fiorita – che quello del potenziamento del pronto soccorso è uno dei primissimi punti della mia agenda di governo. È un impegno che assumo con tutta la responsabilità che ne deriva davanti ai cittadini”.