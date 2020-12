DPCM Natale, già esauriti i posti su treni e bus per il Sud

Già prima che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ufficializzasse il DPCM Natale in conferenza stampa, è scattata la corsa per accaparrarsi biglietti di treni e autobus.

A partire dal 21 dicembre e fino al 6 gennaio saranno infatti vietati gli spostamenti regionali se non per motivi di lavoro. Per questo chi vive in una regione diversa da quella dei genitori, o dei congiunti e vuole raggiungerli per le festività dovrà farlo entro il 20 dicembre.

Per evitare di restare senza biglietto in molti hanno subito provveduto a prenotare il proprio posto sul mezzo più comodo ed economico.

Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero ieri, dopo la diffusione della bozza del DPCM e del decreto legge, si registrava il tutto esaurito sui tre Frecciarossa pomeridiani da Roma a Lecce che partono il 18 dicembre e sul treno Milano-Reggio Calabria delle 20,10, così come sul Milano-Napoli del 20 dicembre alle 6,45, nonostante la capienza ridotta del 50%.

Anche per FlixBus si registrava lo stesso fenomeno: tutto esaurito sul Milano-Napoli del 19 dicembre e quasi completo anche il Milano-Roma del 18.