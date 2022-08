Dramma durante festa in piazza, si accascia a terra e muore

Una serata di festa si è trasformata in tragedia a Motta San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. Un uomo di mezza età si è accasciato improvvisamente a terra in piazza.

Nessun segno di risveglio nonostante gli immediati soccorsi. E l’arrivo dell’Ambulanza non ha fatto altro che constatare il decesso, trasformando la serata da festa a incubo. Il cittadino era stato coinvolto, peraltro, nelle esibizioni di piazza.

Altre due serate, una prevista per oggi e una per domani, sono state inoltre annullate in segno di rispetto.