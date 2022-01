Emergenza Covid-19, il coordinatore del Gruppo tecnico regionale visita l’hub vaccinale di Girifalco

Il coordinatore del Gruppo tecnico regionale Emergenza Covid 19, dott. Andrea Bruni, ha visitato, ieri pomeriggio, l’hub vaccinale allestito dall’Amministrazione Comunale di Girifalco al Palatenda di via Boccaccio.

Il professionista ha incontrato i medici di medicina generale, i componenti del COC sanitario, i volontari e le associazioni che stanno affrontando, unitamente all’Amministrazione Comunale, la pandemia sia con le attività di screening che con la campagna vaccinale anti Covid 19.

Il dott. Bruni ha fatto i complimenti per l’organizzazione e lo sforzo profuso a tutela della comunità illustrando, al contempo, le modalità di accesso ai nuovi trattamenti terapeutici, evitando il ricovero in ospedale, in caso di positività al Covid. Alla visita del dott. Bruni all’hub vaccinale, svoltasi alla presenza del sindaco Pietrantonio Cristofaro e del vicesindaco con delega alla Sanità Alessia Burdino – promotrice dell’iniziativa – ha partecipato, anche, il consigliere provinciale Paolo Mattia.