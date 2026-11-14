Fondi per il Natale, scoppia la polemica tra Catanzaro e la Regione: «200mila euro a Reggio, il capoluogo resta al buio»

È bastata una delibera da 200mila euro del Consiglio regionale della Calabria in favore del Comune di Reggio Calabria, destinata a finanziare gli eventi e le luminarie per le festività natalizie, per riaccendere lo storico campanilismo politico e far esplodere la protesta a Catanzaro.

Nel capoluogo di regione, mezza classe politica è insorta denunciando quella che viene percepita come una disparità di trattamento tra i due territori.

​A usare i toni più duri è il consigliere comunale del Gruppo misto, Fabio Celia, che parla apertamente di una discriminazione ai danni della città: «Catanzaro al buio e Reggio festeggia il Natale. Reggio Calabria li ha avuti, Catanzaro deve sperare di averli. Questa non è equità, è una gerarchia decisa altrove». Celia chiama a raccolta la politica locale, lanciando un appello a «urlare uniti contro l’ennesima spoliazione del capoluogo».

​Sulla stessa linea critica, ma con un approccio più istituzionale, si muove il consigliere Vincenzo Capellupo. Pur non chiedendo di revocare i fondi assegnati allo Stretto, Capellupo invoca un riequilibrio che coinvolga tutti i capoluoghi di provincia calabresi, nell’ottica di un rilancio complessivo del commercio e del turismo: «Serve una visione regionale, non una Calabria a più velocità». Intanto, Palazzo De Nobili ha già provveduto a inoltrare una richiesta formale per ottenere analoghi finanziamenti.

​La vicenda si allarga rapidamente anche al piano politico più generale. Francesco Pitaro, esponente di “Catanzaro Punto di Svolta”, punta il dito contro il governo regionale di centrodestra, accusandolo di alimentare le divisioni interne alla Calabria e di penalizzare sistematicamente il capoluogo anche su dossier strategici come la sanità e l’università.

Alla voce dei partiti si unisce quella della società civile, con l’associazione “Petrusinu Ogni Minestra” che chiede massima trasparenza sulle tempistiche e sui criteri con cui sono state decise le assegnazioni.

​Il tema delle risorse per le festività tocca del resto un nervo scoperto per l’amministrazione catanzarese: già lo scorso febbraio, infatti, i banchi dell’opposizione in Consiglio comunale avevano denunciato la perdita di un precedente contributo regionale destinato al Natale 2025.

​Mentre il dibattito infiamma la città dei Tre Colli, dai vertici del Consiglio regionale, almeno per il momento, non è arrivata alcuna replica ufficiale.