Una scossa di terremoto di magnitudo ML 4.3 è stata registrata nella tarda serata di ieri, sabato 21 novembre 2026, in Calabria, con epicentro localizzato in provincia di Vibo Valentia.

​Secondo i dati rilevati dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma, il sisma si è verificato esattamente alle 22:58:53 (ora italiana).

L’epicentro è stato individuato a circa 4 chilometri a est del comune di Capistrano, alle coordinate geografiche 38.6875 di latitudine e 16.3353 di longitudine.

​L’evento sismico ha avuto un ipocentro piuttosto profondo, situato a 38 chilometri sotto la superficie terrestre. Questa profondità ha contribuito a far percepire la scossa su un’area piuttosto vasta, ma ne ha al contempo attenuato gli effetti in superficie.

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Al momento non si registrano segnalazioni di danni a persone o cose, sebbene la scossa sia stata chiaramente avvertita dalla popolazione locale, in particolare nei comuni delle Serre Vibonesi e nelle aree limitrofe tra le province di Vibo Valentia e Catanzaro.

Le autorità e la Protezione Civile restano in contatto con i sindaci del territorio per le verifiche di routine.