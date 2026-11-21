È morto all’età di 78 anni Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia e figura di primo piano delle istituzioni italiane negli ultimi quarant’anni. Il corpo senza vita dell’ex prefetto, originario di Reggio Calabria, è stato rinvenuto nella mattinata di oggi, sabato 21 novembre, all’interno della sua casa di campagna.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, si tratterebbe di un gesto estremo.

​A lanciare l’allarme sono stati i familiari, insospettiti e preoccupati dal fatto di non riuscire a mettersi in contatto con lui da diverse ore. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria per effettuare i rilievi di rito e ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

La tragica notizia giunge a distanza di pochi giorni dagli ultimi sviluppi dell’inchiesta condotta dalla Procura di Caltanissetta, che vedeva De Gennaro iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di presunto depistaggio.

Le prime ricostruzioni investigative riferiscono che l’ex alto dirigente dello Stato fosse apparso profondamente scosso e turbato dal recente coinvolgimento nella vicenda giudiziaria.

​Si chiude così in modo drammatico la parabola umana e professionale di un uomo che ha trascorso l’intera esistenza ai vertici degli apparati di sicurezza e delle partecipate pubbliche del Paese.

Dagli anni in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata accanto a Giovanni Falcone, fino alla guida del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, passando per la direzione dei servizi segreti (Dis) e i vertici di grandi aziende di Stato come Finmeccanica (oggi Leonardo).

Un percorso istituzionale di altissimo profilo che, proprio negli ultimi giorni, era tornato al centro delle cronache giudiziarie in relazione a uno dei capitoli più complessi e oscuri della storia repubblicana: le indagini sulla strage di via D’Amelio e il mistero legato alla scomparsa dell’agenda rossa del giudice Paolo Borsellino.