Dovrà affrontare il processo Nicolino Grande Aracri, lo storico capobastone di Cutro, in relazione al duplice omicidio dei coniugi Giuseppe Bruno e Caterina Raimondi, freddati in un agguato a Squillace il 18 febbraio 2013.

La decisione è arrivata ieri dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, che ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla pubblica accusa. La prima udienza dibattimentale è stata fissata per il prossimo 10 dicembre.

Il ruolo nelle dinamiche criminali

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Grande Aracri avrebbe esercitato il proprio peso decisionale in qualità di “capo crimine” con competenza sulle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

L’ipotesi accusatoria sostiene che il boss, dopo aver partecipato ad alcuni summit nel tentativo di appianare le tensioni e gli attriti insorti tra le cosche del Catanzarese, abbia infine dato il proprio avallo all’esecuzione del duplice delitto.

L’iter giudiziario

Il procedimento a carico del boss di Cutro aveva subito nei mesi scorsi una battuta d’arresto di natura procedurale. La sua posizione era stata infatti stralciata dal filone principale dell’inchiesta con la conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero, poiché era emerso che l’indagato non era stato preventivamente sottoposto a interrogatorio. Sanato il vizio formale, il fascicolo è tornato ieri sul tavolo del Gup di Catanzaro, che ha disposto il definitivo passaggio alla fase dibattimentale.