Quando anni fa venne intitolata una via di Cardinale a Pino Rauti, e io ero il relatore ufficiale… sorvolo sulle concioni di ex rautiani che dei fatti del 1990-1 non avevano capito niente e s’inventavano congiure mondiali… e anche sulla contestazione di due (giuro, 02) distinte signore di sinistra, per altro mie affezionate ex allieve… quando finalmente mi lasciarono parlare, io dissi che quella era la commemorazione di Pino Rauti, mentre sarebbe stato necessario presto un convegno storiografico.

Non si fece mai, però ora leggiamo che la commemorazione sta avvenendo alla Camera, e ci sono contestazioni, sebbene meno eleganti delle due gentildonne cardinalesi. Perciò la storiografia me la faccio da me, e con le mie memorie.

Qualcuno oggi scopre che Rauti era contrario alla democrazia parlamentare, il che è vero, e lo colloca in un elenco lunghissimo di avversari della democrazia parlamentare, a cominciare dal I libro dell’Iliade, passando per Cesare, Cromwell, Napoleone… Basta rispondere che non solo la forma parlamentare, ma la democrazia in generale sono considerate da Aristotele e vari altri solo delle possibilità, e non le uniche o le migliori. E che di forme di governo ce ne sono tuttora tantissime, quali monarchie più o meno costituzionali (in Gran Bretagna siedono lord che sono feudatari ereditari e non elettivi), confederazioni e federazioni eccetera.

Fosse questo, la critica di Rauti sarebbe stata nel sistema. Egli invece, evoliano, nega il sistema, quindi il concetto stesso di uguaglianza… trovandosi, per esempio, in compagnia di padre Dante con “diversamente per diversi uffici” e non tutti capaci di tutto…

Fu segretario del MSI-DN, Rauti; lo furono anche Almirante e quel Fini che ricordiamo poi presidente della Camera e ministro eccetera.

Rauti fu ufficiale della Repubblica Sociale; ma, secondo gli accurati calcoli di Pisanò, i combattenti dei vari raggruppamenti della RSI furono circa un milione; tra cui Albertazzi, Walter Chiari, Edmondo Vianello e, senza tema di smentita, Dario Fo e Ugo Tognazzi. E l’Unione combattenti RSI era un’associazione alla luce del sole: non so se c’è tuttora.

Risposto dunque alle inutili polemiche, cerchiamo di dire chi fu Pino Rauti. Nato a Cardinale, visse però fin da bambino a Roma. Dopo la guerra divenne giornalista e attivista politico del mondo che non per ipocrisia ma proprio per serietà storiografica chiamo postfascista e non esattamente neofascista.

Un mondo molto variegato, con associazioni e movimenti di ogni sorta, in mezzo ai quali primeggiava il MSI, dal 1972 MSI-DN. Chiunque abbia frequentato quegli ambienti, MSI-DN incluso, può ricordare di aver incontrato ogni sorta di figure anche ambigue, alcune delle quali legate a chissà quali mondi oscuri. Ne parleremo, forse, qualche altra volta.

Il MSI-DN era, in Prima repubblica, il quarto partito italiano per voti e rappresentanza parlamentare. Lo dirigeva dal 1969 Giorgio Almirante, il quale però verso gli anni 1980 mostrava segni di decadenza. Lui, o chi per lui, stavano indicando come successore Gianfranco Fini, cui si opponeva un mondo “rautiano”, che, nel congresso del 1987, ottenne un primo successo. La forza dei rautiani era la cultura, attorno a riviste di grande effetto innovatore come Linea, aperta a tematiche scarsamente note alla destra, o scarsamente note a tutti come l’etologia: io ne scrissi un paginone; e la musica alternativa…

Alla vigilia del nuovo congresso, si delinearono una forza diciamo tatarelliana e finiana, e una forza rautiana, con il tacito accordo di eleggere Fini segretario e Rauti presidente con adeguati poteri. Due terzi dei congressi provinciali (in Calabria, quelli di Cosenza e Catanzaro: io ero allora il coordinatore regionale della componente rautiana) diedero maggioranze nettissime all’intesa tra Rauti e Fini; sancita da due riunioni nazionali della corrente, a Perugia e a Roma. Il vecchio apparato, che faceva capo a Servello (curiosità: nato in America, era originario di Torre Ruggiero; e chi è del posto capisce i sottintesi), improvvisamente (incontro dell’hotel Bernini) offrì a Rauti l’elezione a segretario. Io, nella veste di cui sopra, mi opposi nettissimamente, stante l’inconciliabilità delle tesi e dei sentimenti. Tutti gli altri, invece di ragionare, si fecero prendere dall’entusiasmo, e Rauti divenne segretario con i voti dei suoi peggiori nemici ideologici, e dei suoi… veramente, gli mancarono cento voti, e i numeri furono risicati.

Seguirono la cessazione immediata della pubblicazione di Linea (guarda un po’!); l’assurda posizione del MSI-DN, quindi di Rauti segretario, a favore della guerra americana contro l’Iraq, con una rivolta di noi rautiani che a nulla servì; la sconfitta elettorale in Sicilia; e le dimissioni di Rauti in Comitato Centrale, che il Comitato manco discusse, e con un “passiamo al punto due” di Servello, rielesse Fini. I fatti del 1993 e 1994, con l’enorme successo elettorale del MSI-DN (5.500.000 voti alle politiche) e il suicidio assistito che portò ad Alleanza Nazionale, li racconteremo un’altra volta.

A che giova rievocare questi fatti del 1990-1? A ricondurre Rauti nella realtà dei fatti. Era un uomo colto e attento a ogni novità intellettuale italiana ed europea, e capace di infondere entusiasmi e passioni; però inadatto alla funzione di segretario, che è operativa: era scarsamente attivo a differenza dell’infaticabile Almirante; e commise un mucchio di sbagli nello scegliere i collaboratori: e non mi fate fare nomi, o devo nominare anche me stesso.

Ulderico Nisticò