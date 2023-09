Il 24 settembre a Badolato la Giornata nazionale del Veicolo d’epoca

Il 24 settembre è la giornata nazionale del veicolo d’epoca, iniziativa promossa da ASI per divulgare il patrimonio del motorismo storico italiano e tutelarlo.

In questa giornata si organizzano raduni in tutte le piazze italiane per far conoscere la bellezza e la storia di questa cultura.

Domenica 24 settembre, Badolato ospiterà tre club calabresi: Nausicaa Veteran Car Club di Soverato, Catanzaro Corse di Catanzaro e Accademia Cosentina di Cosenza nel suo meraviglioso borgo, dove ci sarà il raduno delle auto d’epoca, con un’interessante giornata alla scoperta del patrimonio artistico, culturale e culinario badolatese.