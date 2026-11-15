Il bivongese Francesco Russo, vincitore di gimkana western, pronto per Benevento

Bivongi continua a scrivere le sue grandi storie a cavallo. Il protagonista è sempre lui: Francesco Russo, giovanissimo cavaliere bivongese campione di gimkana western. Dopo una stagione straordinaria, Francesco arriva all’appuntamento di Benevento con la consapevolezza di chi ha già vinto e con la voglia di vincere ancora.

​Tutto è cominciato con la prima vittoria regionale a Crotone l’11 giugno 2026: il primo posto che ha acceso i riflettori su di lui. Poi San Giovanni in Fiore (Sila Western), il 28 e 29 giugno 2026, con il bis. Dopo Crotone, Francesco si è ripetuto conquistando ancora il gradino più alto del podio nella gara della Sila Western, dove si è dovuto confrontare con quasi trenta avversari altrettanto bravi provenienti da tutta la Calabria. A completare il tris calabrese è arrivato il terzo successo, che lo ha proiettato definitivamente verso la competizione di carattere nazionale. Tre primi posti in Calabria non sono un caso: sono il segno di una crescita costante, di un binomio solido e di una testa da campione.

​Francesco si può dire sia nato e cresciuto in sella. Papà Fabio è stato il pioniere del trekking a cavallo nella vallata dello Stilaro, trasmettendogli, fin da bambino, passione, tecnica e rispetto per questo nobile animale. È proprio da quella scuola fatta di sentieri di campagna, viottoli di montagna, fatica e amore per il territorio che nasce il campione di oggi.

​Il cavallo, docile e mansueto per sua natura, si adatta a un rapporto di vera e propria simbiosi con il suo cavaliere. Basta il tocco leggero dei talloni sui fianchi e il morbido movimento delle briglie per comunicare eleganza nei movimenti, precisione, equilibrio e sangue freddo. Nella gimkana non basta la velocità, ma servono testa e intesa totale: è questa la magia che Francesco porta in campo a ogni gara.

​Il momento più alto, finora, è arrivato il 4 ottobre 2026 allo Stadio Olimpico di Roma. Là Francesco è stato premiato, assieme a papà Fabio Russo, con tanto di medaglia e attestato in mezzo a circa 3.000 atleti.

Un riconoscimento nazionale che è anche motivo di orgoglio per l’intera comunità bivongese, che per la prima volta può festeggiare un proprio concittadino campione in una disciplina equestre non molto praticata, ma tanto affascinante quanto impegnativa.

​Adesso c’è Benevento. Sabato 28 novembre 2026, al campo coperto Campania Alleva, Francesco sarà in gara per il Campionato Italiano Centro-Sud. Una competizione di livello superiore: non sarà certamente una passeggiata, ma una prova di grande responsabilità e impegno. Francesco ci arriva con un invidiabile curriculum da campione, con tre vittorie calabresi alle spalle e l’onore dell’Olimpico nel cuore.

​Bivongi sarà con il cuore in gola a tifare per lui, aspettando che ritorni a casa con il suo affezionato cavallo ancora vincitore — e questa volta da campione nazionale, un record per un ragazzo di soli 17 anni che fin da bambino ha scelto di andare a cavallo. E lui, come sempre, forte della grande intesa con il suo fedele compagno e aggiungendo velocità e rispetto, sono convinto che tornerà vincitore. Forza Francesco, io e tutta Bivongi ti siamo vicini con il tifo in questa indimenticabile giornata del 28 novembre 2026. Ti aspetto per un’intervista esclusiva con Telemontestella!

​Mario Murdolo