La Parabola dei talenti (Vangelo di S. Matteo)

La Parabola dei talenti ha un evidente significato religioso e spirituale, significando il premio o la punizione secondo il comportamento: e non è mio compito spiegarlo. Ne colgo qui il senso antropologico ed etico.

Un padrone, evidentemente molto accorto, assegna dei compiti a tre suoi dipendenti: al primo, cui riconosce doti di abilità, affida da amministrare cinque talenti; al secondo, secondo lui meno dotato, due; al terzo, che evidentemente giudica il meno adatto, uno solo. Da notare che il talento (letteralmente, peso) era una moneta di notevole valore.

Tornato dai suoi affari, chiede il rendiconto: quello di cinque, ne ha guadagnato altri cinque; quello di due, altri due; ed entrambi vengono premiati in proporzione al loro impegno. Quello di uno solo, uomo di scarsa intraprendenza, ebbe “paura”, e tenne il talento senza farlo in alcun modo fruttare: e verrà giustamente castigato.

Giusti sia il castigo sia il premio, giacché nessuno dei tre era rimasto senza talenti: e oggi la parola si usa per indicare qualità innate, tipo “talento letterario, musicale, sportivo…”. I primi due si sono adoperati, ciascuno come sapeva e poteva, e il terzo no. Tutti gli esseri umani hanno qualche talento, ma, direbbe Dante, “diversamente per diversi uffici”; non tutti hanno lo stesso talento come quantità, ma chi cinque chi due chi uno; e come qualità, cioè c’è chi sa fare qualcosa e chi qualche altra; e nessuno sa fare ogni cosa.

Tale considerazione è intrinsecamente opposta all’idea di uguaglianza nel senso di uguali potenzialità di qualsiasi mente umana; e alla tesi illuministica che le differenze siano dovute all’ambiente. Se ciò fosse vero, tutti gli allievi della stessa classe con gli stessi insegnanti dovrebbero ottenere gli stessi risultati: il che non è minimamente vero. E chi insegna sa che alcuni allievi, scarsi di ragion pura, possono essere invece ben dotati di ragion pratica, e riuscire lo stesso nella vita, anche senza l’aoristo terzo e la trigonometria sferica.

È facile concludere che il terzo, quello dell’un solo talento che gli è rimasto uno solo, non è meno “intelligente” o meno istruito degli altri due: è meno intraprendente, meno fantasioso, meno audace. Gli mancano le Virtù cardinali: Prudenza, Giustizia, Fortezza e Temperanza, e soprattutto la Fortezza. E con le Virtù Cardinali si nasce, o se ne nasce privi. Il terzo è nato con un talento solo? Tuttavia aveva il dovere di farne uso, sia pure un modesto uso e uso adeguato alle sue forze. È colpevole, dunque, e senza la minima giustificazione.

Attenti che non significa che tutti debbano provare a fare le stesse cose e mirare all’eccelso: il poveraccio del talento solo bastava che lo facesse diventare un talento e qualcosa in più, e il padrone lo avrebbe tollerato, sebbene non molto premiato. Dove vogliamo arrivare? Che tutti, anche se diversamente e ognuno come sa, devono guadagnarsi il pane con il sudore della fronte, e senza alcuna forma di assistenzialismo corruttore.

Corollario: chi ha dei talenti, DEVE metterli a frutto, anche a beneficio della comunità cui appartiene. E purtroppo le cronache meridionali (di ciò trovo traccia già negli autori calabresi del XVI secolo) sono zeppe di persone che i talenti se li sono portati all’Aldilà, e non per cattiveria ma per dissipazione del tempo. È ora di restituire autorevolezza a chi ha molti talenti e li fa fruttare.

Ulderico Nisticò