Il Giudice “ispettore” indaga sulle carte, riaprendo casi irrisolti tra indizi e pronte verità

Il Giudice “ispettore” magari come figura imparziale che indaga oltre le carte assumendo il controllo degli uffici, svolge ispezioni per verificare che l’attività giudiziaria rispetti le leggi e i regolamenti.

“Sia fatta giustizia!”

Ma siamo sicuri che presto saranno rispettate persone offese e puniti i condannati veri?

Trascorreranno anni tra prove smontate e rimontate mille e mille volte, testimonianze e inchieste tv mentre i 3 gradi d giudizio ci passano sulla testa al di sopra di quale ragionevole dubbio?

Il sistema giudiziario italiano e, forse, europeo, si sbilancia tra aneddoti di cronaca giornalistica, futurismo poetico e propaganda politica sempre più allo sbaraglio!

C’è qualcosa che non va, qualcuno da cambiare e sostituire in meglio, altrimenti come si può sbagliare risparmiando i colpevoli e condannando qualche malcapitato e innocente?

Dal caso Tortora a quello di Garlasco, dai Giudici Falcone, Borsellino e quei morti caduti nel nome della patria, tutti al centro di argomenti sul dolore di chi assiste inerme facendo da spettatore o un domani destinatario di quell’avviso di garanzia che ti darà in pasto alle critiche dell’opinione pubblica.

Eccoci coinvolti nel peggior modus operandi di quei fatti avvenuti e trafugati dal troppo tempo intercorso tra le udienze e le perizie riscoperte in errori così dannosi che si riveleranno irreparabili sulla pelle dei cittadini. Sia il Giudice “ispettore” a prendere in mano, constatare e dubitare anche delle prove, seppur fondamentali o poco meno, ma quando la responsabilità non sia solo un fatto di “giustizia” ma soprattutto

“Un Caso Da Risolvere”.

Il fatto in essere ha bisogno di scrupolosità e coscienza, poiché il sibilante anelito di giustizia non sia mancato, per quei motivi erranti e meccanismi giudiziari provocati da omissis e “inspiegabili” compromissioni.

Il peggior danno scaturito è già reato, un gigante che schiaccia la sua preda indifesa e ormai finita in gabbia.

Serve un valido coraggio e con la volontà di guardare oltre ciò che non sia mai abbastanza prima di giudicare, soffermandosi oltre le prove lasciate su quella solita insolita scrivania.

Siamo alla ricerca di un senso vero di giustizia che potrebbe, finalmente, fare la differenza, testimoni compresi nel giallo dei casi irrisolti, perché questo non è un film, è l’unico fascicolo ancora aperto sul tavolo degli onesti, ma prima di chiuderlo, voi Giudici, leggete bene “tutte” le avvertenze.

John Nisticò