Vigili del Fuoco di Crotone: recuperato un uomo di 58 anni dopo un incidente in parapendio

I Vigili del Fuoco di Crotone sono intervenuti in località Sovereto per il recupero di un uomo di 58 anni, rimasto coinvolto in un incidente durante un volo in parapendio, probabilmente a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

L’uomo è stato individuato su una scogliera, in una zona particolarmente impervia e difficilmente accessibile.

Le operazioni di ricerca e il successivo recupero sono stati condotti dai Vigili del Fuoco di Crotone in collaborazione con i Carabinieri, la Croce Verde e il personale sanitario del 118.

Le attività di soccorso sono risultate particolarmente complesse a causa della conformazione del territorio e dell’impossibilità di raggiungere direttamente il luogo dell’incidente con i mezzi di soccorso.

Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso del 118, a supporto delle operazioni.