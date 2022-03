Il saluto del Capo del Governo Mario Draghi ai 70 anni della nascita di Badolato e delle tante altre marine joniche

Caro Tito, è con particolare emozione che comunico un messaggio da parte del Capo del Governo Mario Draghi a te, al Sindaco di Badolato Nicola Parretta e ai Badolatesi, a tutti i Sindaci e le popolazioni degli altri comuni che nell’ottobre 1951 hanno subìto la disastrosa alluvione, dopo la quale sono nate le rispettive Marine, inaugurate 70 anni fa, il 24 marzo 1952 dall’allora Capo del Governo Alcide De Gasperi.

Un messaggio valido pure per l’associazione culturale “Circolo Letterario Nicola Caporale” di Badolato che sta organizzando la messa in opera di una targa-ricordo ed altri eventi per commemorare degnamente questo 70mo anniversario.

Infatti, ho appena ricevuto una telefonata da Palazzo Chigi, dalla segreteria particolare del Presidente del Consiglio Draghi, nella persona di una voce maschile la quale mi comunicava tutto ciò dal numero 06-6779. Ho chiesto con chi stessi parlando ma la voce (alquanto giovanile e molto cortese) mi ha detto che per motivi di privacy non poteva dirmi il nome. La conversazione è durata tre minuti e 23 secondi.

Né, da me incalzato, poteva dirmi se, nel corso dell’anno 2022, il Presidente Draghi avesse potuto trovare il tempo per scendere in Calabria, a Badolato (e/o negli altri Comuni del marzo 1952) … sulle orme di Alcide De Gasperi! Comprendiamo molto bene, viste pure le difficili circostanze di guerra in Ucraina e gli impellenti impegni anche internazionali.

Intanto, noi badolatesi e calabresi jonici (ex alluvionati) ringraziamo il Capo del Governo Draghi per il pensiero e la telefonata e vogliamo sperare che, nel restante arco di questo anno 2022, troverà tempo e modo per scendere da noi per commemorare insieme (sulle orme di De Gasperi) un meraviglioso gesto della neonata Repubblica Italiana!

Cordiali saluti, Tito, e speriamo che si possa realizzare la visita del Presidente Draghi o del Presidente Mattarella per i 70 anni della nascita delle nostre Marine. Ti terrò aggiornato. Un abbraccio,

Domenico Lanciano (www.costajonicaweb.it)