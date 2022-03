Treni Italo: assunzione di Hostess e Steward

L’azienda è alla ricerca di personale diplomato e laureato

Italo offre opportunità di lavoro a personale in possesso di diploma o di laurea da assumere soprattutto come Hostess e Steward con esperienza nel settore retail, turismo e trasporto, orientamento al cliente, problem solving operativo, flessibilità, capacità di comunicazione e di relazione interpersonale, i quali dovranno svolgere attività legate all’offerta, alla promozione, alla prenotazione e vendita dei prodotti commercializzati, gestire le attività di informazione e supporto ai viaggiatori, riordinare gli ambienti della stazione, monitorare le attività svolte da fornitori esterni, instaurare un rapporto di fiducia con i propri viaggiatori offrendo loro ascolto, professionalità, passione ed educazione e svolgere attività di assistenza e accoglienza della clientela.

Le altre figure ricercate da Italo riguardano: Operatori d’Impianto, con disponibilità a lavorare su turni, che dovranno svolgere le attività di formazione e movimentazione dei rotabili Italo, monitorare la corretta esecuzione del programma di esercizio e delle attività di pulizia, rifornimenti tecnici e commerciali negli impianti di formazione treno e nelle stazioni;

Controllori Finanziari e Reporting, con capacità di analisi, relazionali e saper lavorare in autonomia, che dovranno supportare la valutazione degli impatti economico-finanziari, supportare la predisposizione della reportistica istituzionale e gestire la governance del modello integrato di pianificazione economica, finanziaria, patrimoniale; Macchinisti, con esperienza nel ruolo di macchinista e disponibilità al trasferimento, che dovranno essere in grado di condurre treni sofisticati e tecnologici. Per verificare tutte le figure… continua a leggere su diariolavoro.com/italo_1.html