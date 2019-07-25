In corso a Badolato ricerca di persona scomparsa

ALLE ORE 01:30 SU RICHIESTA DELLA PREFETTURA È STATA ATTIVATA LA PROCEDURA DI RICERCA A PERSONA NEL COMUNE DI BADOLATO MARINA.
LA PERSONA DISPERSA DALLE 15.00 DI IERI È IL SIG. VISPETRI NICOLA DEL 1938. SUL POSTO PRESENTI SQUADRA DEL DISTACCAMENTO VVF SOVERATO, UCL CON N° 2 UNITA’ TAS2 (TOPOGRAFIA APPLICATA AL SOCCORSO) PER IL COORDINAMENTO DELLE UNITÀ IMPIEGATE NELLA RICERCA E CARABINIERI.
RICHIESTO INOLTRE L’INTERVENTO DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI SOVERATO PER EFFETTUARE SOPRALLUOGO SUL LITORALE INTERESSATO. SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.