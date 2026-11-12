La Casa (vuota) di Tiriolo dove per curarsi bisogna portarsi siringhe e medicine

Alecci: “Una struttura in cui manca tutto e che non può svolgere assolutamente il ruolo di “filtro” prima dell’accesso al Pronto Soccorso. Basta rincorse a tagliare nastri se poi le strutture non possono svolgere l’importante servizio a cui sono destinate.”

Ancora un nastro tagliato, ma ancora nessun servizio sanitario all’interno dell’edificio inaugurato. Sono stato a Tiriolo, in provincia di Catanzaro, dopo essere stato contattato dal consigliere comunale Antonio Cocerio che è stato paziente della “nuova” Casa di comunità della sua cittadina, ma con risultati a dir poco discutibili.

Recatosi, infatti, presso la Casa di Comunità per un piccolo problema sanitario ha trovato un medico che ha provato a dargli una mano, ma… “giusto la mano”, perché all’interno della struttura manca praticamente tutto.

Come ho potuto verificare personalmente mancano le cose basilari, non solo le grandi apparecchiature. Non sono presenti il cotone, le pinze, le siringhe, la macchinetta per misurare la pressione, il disinfettante. Non c’è nulla!

Dunque, al di là dell’impegno e della buona volontà dei medici presenti, che continuiamo a ringraziare per il loro impegno, questa struttura non può assolutamente svolgere il suo ruolo di “filtro” prima dell’accesso al pronto Soccorso di un Ospedale.

Quindi per i cittadini di Tiriolo, oltre alla beffa e alla perdita di tempo, rimane poi il disagio di dover mettersi in macchina e andare al Pronto Soccorso di Catanzaro per cure e medicazioni che una Casa di Comunità attiva e allestita dovrebbe, secondo il Piano Sanitario, essere assolutamente in grado di garantire.

Prima di correre al “taglio del nastro” bisognerebbe, a mio avviso, essere certi di avere tutto il materiale a disposizione per poter svolgere al meglio il servizio importante che si è chiamati ad eseguire.

Dopo il mio sopralluogo sono stato contattato dalla Direzione del Distretto Sanitario di Catanzaro che mi ha assicurato comunque di essere in piena attività per poter al più presto risolvere queste problematiche. Auspichiamo che ciò avvenga nel minor tempo possibile e continueremo a vigilare su queste procedure perché sulla Sanità non è possibile arretrare di un centimetro.