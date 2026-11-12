Soverato, sabato 14 novembre il CONI Calabria celebra le eccellenze dello sport regionale

Tutto pronto nella Perla dello Ionio per celebrare le eccellenze sportive della regione. Sabato 14 novembre 2026, alle ore 19.00, il Teatro Comunale di Soverato ospiterà il grande evento promosso dal CONI Calabria, una serata di gala interamente dedicata al talento, alla passione e ai successi che danno lustro al movimento sportivo calabrese.

L’iniziativa riunirà sotto lo stesso tetto atleti, società sportive, dirigenti e comitati territoriali provenienti da tutta la regione. L’obiettivo è rendere il giusto omaggio non solo a chi ha conquistato prestigiosi traguardi sul campo, ma anche a tutte quelle figure che, con impegno quotidiano e silenzioso, lavorano dietro le quinte per trasmettere i valori dello sport e far crescere le nuove generazioni.

La cornice del Teatro Comunale accoglierà un appuntamento dal forte valore simbolico ed emotivo. Il programma della serata alternerà la consegna dei riconoscimenti ufficiali a momenti di spettacolo e intrattenimento, trasformando la cerimonia in una vera e propria festa collettiva per l’intero territorio.

Un’occasione preziosa per fare rete, condividere esperienze e ribadire il ruolo centrale dello sport come motore di crescita sociale e culturale per l’intera Calabria.

Dettagli dell’evento

​Cosa: Serata di premiazione e celebrazione delle eccellenze sportive calabresi (CONI Calabria)

​Quando: Sabato 14 novembre 2026, ore 19.00

​Dove: Teatro Comunale di Soverato (CZ)