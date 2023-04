La grande musica è pronta a tornare a Soverato

La Pecora Nera, in collaborazione con il Comune di Soverato, è lieta di presentare due serate all’insegna dell’underground made in Italy, a suon di sfuriate rock e ritmi blues, nella splendida cornice del lido El Sombrero.

Il 29 Aprile a ricordare le origini dell’omonima etichetta, una dinamitarda Overdrive Night che vedrà le acide sonorità dei catanzaresi Deep Valley Blues, giunti al loro terzo disco per l’americana Swamp Records e per l’asiatica Sloomweep Records, affiancare le deflagrazioni noise dei reggini Plastic Farm Animals, freschi di uscita del loro album “L’oro del precipizio” edito per Overdrive Records.

Il 30 Aprile, fuoco alle polveri: i motociclisti dell’associazione Noi Bikers dalle 16:30 apriranno le danze con una marcia sulla costa catanzarese spianando il terreno per le esibizioni musicali degli storici street rockers soveratesi Angrystone, dei Davhill Blues e dei siciliani Blacktop Overdrive Experience, che presenteranno il loro nuovo album “Out of the show”, un concentrato di rock e blues capace di spaziare dalle influenze settantiane alla modernità desertica dello stoner.

Due eventi da non perdere assolutamente per gli appassionati delle sonorità alternative, ma sicuramente in grado di catturare anche gli ascoltatori occasionali che non mancheranno di apprezzare la travolgente musica degli artisti coinvolti!”

Lido El Sombrero, Soverato (CZ):

29 Aprile, ore 22:00: Overdrive Night – Deep Valley Blues (Heavy stoner blues) + Plastic Farm Animals (Noise rock/Postcore)

30 Aprile, ore 17:00: Jonica Rock Blues Explosion – Angrystone (Hard rock) + Davhill Blues (Blues) + Blacktop Overdrive Experience (Hard rock/Blues)