Le università situate in dei luoghi di Soverato

Non so nulla dell’istituto che ha sede in Soverato Superiore. Colpa mia, ma anche di chi non ne parla. Seppi invece qualcosa, credo fosse il già antico 2018, della salesiana e pontificia Fulco Pratesi che sta in locali dell’Istituto Salesiano di Soverato. Venni, infatti, richiesto dall’allora direttore don Matteo di Fiore di aiuto, che prestai, e invitato a partecipare all’inaugurazione. Inizio e fine delle mie conoscenze; e delle inaugurazioni me presente.

E mica solo mie. Quando, giorni fa, scrivendo delle università calabresi in generali, ho fatto cenno agli istituti in Soverato, amici, e dico persone qualificatissime, mi hanno subito contattato con meraviglia: Ma ci sono università a Soverato? Anch’essi, se non lo sanno, non è colpa loro, bensì di chi non glielo dice.

A sua volta, l’istituto universitario che deve formare educatori – e che certo, programma alla mano, li forma – temo a sua volta non abbia idea di trovarsi in Soverato, a parte l’indirizzo postale. Mi piacerebbe sapere se, tra le materie di studio, ci siano:

– Storia della Calabria, con letteratura e linguistica;

– Storia di Soverato, e lettura di qualcuno dei tantissimi libri sull’argomento;

– Sociologia della Calabria e di Soverato; interazione con le scuole e le associazioni culturali;

– Conoscenza e visita di Tombe Sicule, Poliporto, Suberatum, Pietà del Gagini… e, con poco cammino, Scolacium, Kaulonia, Certosa, Badolato…

Chiarisco che per storia della Calabria e di Soverato intendo storia della Calabria e di Soverato, quella genuina, non piagnistei generici oppure sbarchi di Ulisse; e lo stesso, anzi con maggiore e professionale attenzione, per sociologia e antropologia. S’intende, quelle della Calabria e di Soverato, non cartuccelle studiate altrove. E qui mi fermo, se no mi ricordo del 2018.

Ulderico Nisticò