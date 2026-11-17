

​«Sono appena iniziati i lavori del prolungamento del lungomare Ippocampo»: con queste parole il sindaco di Soverato, Daniele Vacca, ha annunciato sui social l’avvio dell’intervento destinato ad ampliare il fronte mare della città.

​

Il progetto e le risorse

​Secondo quanto illustrato dal primo cittadino nel video diffuso online, l’opera consentirà di estendere la passeggiata di ulteriori 700 metri. Vacca ha ricordato che il finanziamento è stato ottenuto nell’ultimo periodo dell’amministrazione Alecci grazie all’onorevole Dalila Nesci, nell’ambito del finanziamento CIS “Svelare Bellezza”.

​

Cosa mostra il video

​Il contributo video alterna l’intervento diretto del sindaco lungo l’arenile a riprese dell’area interessata dai primi allestimenti di cantiere — con le caratteristiche reti arancioni a delimitare la fascia costiera — e a un rendering del progetto ultimato. Nella simulazione grafica si intravede una passeggiata pedonale e ciclabile pavimentata, dotata di sedute e aree a verde, affacciata sulla spiaggia e sul mare, prima della chiusura con lo stemma della Città di Soverato.

L’auspicio per la comunità

​Nel suo messaggio, il sindaco ha espresso l’auspicio che l’intervento possa essere completato e diventare fruibile «al più presto per tutta la comunità», ampliando gli spazi a disposizione di residenti e visitatori lungo la costa ionica.