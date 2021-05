Nascondeva cocaina in casa, 58enne arrestato

Aveva in casa 120 grammi di cocaina. Un uomo di 58 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri ad Amantea.

I militari, con il supporto dei colleghi del gruppo cinofili di Vibo Valentia, nel corso di una perquisizione effettuata nell’appartamento, con l’ausilio del cane antidroga Collins, un giovane pastore tedesco addestrato per la ricerca di sostanze stupefacenti, hanno trovato i primi cento grammi suddivisi in tre involucri nella tasca di un giubbotto appeso in un armadio collocato nella stanza da letto e poi altre dosi all’interno di un mobile della cucina e in una cassettiera del bagno erano stati nascosti altri 4 involucri contenenti i rimanenti 20 grammi.

Trovato e sequestrato anche materiale utilizzato per la pesatura e il confezionamento della droga.