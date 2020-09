Nonno fa retromarcia e uccide la nipotina

Un’improvvida manovra di retromarcia del nonno con la propria auto ha strappato alla vita la nipotina di poco più di un anno. L’uomo non si sarebbe accorto che dietro al mezzo c’era la piccola. E’ accaduto al Ponso, in provincia di Padova. La madre, una giovane marocchina, è stata colta dal malore ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale euganeo.

Dopo alcune ore sotto osservazione è stato dimessa. Il suocero, 55 anni, originario anch’egli del Marocco, stando ai primi accertamenti, è salito in auto, una Volkswagen Passat, parcheggiata nel cortile di casa, ha ingranato la marcia e ha investito la bimba, schiacciandola.

Si è subito accorto di quant’era accaduto ed ha chiamato il 118, mentre dalla casa, usciva la madre della piccola richiamata dalle urla di disperazione dell’uomo che è stato poi denunciato per omicidio colposo dai carabinieri di Este. I militari, che hanno posto sotto sequestro la vettura, hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Non è ancora ben chiaro se la piccola fosse già nel cortile o se sarebbe uscita dalla porta di casa, fermandosi proprio dietro l’auto del nonno. Un aspetto questo che i carabinieri stanno cercando di verificare e che potrebbe portare il magistrato a ipotizzare una responsabilità anche nei confronti dei genitori. Una coppia, sotto ai 30 anni, arrivata in Italia da alcuni anni e che viveva in quella casa di Ponso assieme al nonno.

Nel maggio 2019 era nata la loro prima figlia, Safiya, ora all’obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria. All’arrivo del 118 con l’elisoccorso, i medici hanno potuto far poco per salvare la piccola, constatandone il decesso. Per tutta la giornata la casa dei giovani sposi è stato un peregrinare di amici e conoscenti, attoniti per l’accaduto.