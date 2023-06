Nuova tragedia sul lavoro in Calabria, 36enne muore schiacciato dal trattore

Ancora un morto sul lavoro in Calabria: un 36enne è rimasto schiacciato nel Cosentino schiacciato dal trattore. Christian De Franco, era a Laino Borgo quando – per cause in corso di accertamento – in curva sarebbe sbandato finendo sotto il mezzo agricolo.

Sul posto sono giunti i socorsi e le forze dell’ordine. In corso indagini per costruire l’esatta dinamica dell’incidente.

E’ la terza persona che in pochi giorni perde la vita alla guida in un trattore infatti due giorni fa, nel Reggino un ragazzo di 14 anni è morto mentre era alla guida del trattore di famiglia che si è ribaltato.

Nello stesso giorno un 74enne è deceduto nel Crotonese mentre era alla guida del suo trattore, che si è ribaltato e il pensionato è rimasto schiacciato.