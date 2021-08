Nuovo sbarco di migranti in Calabria, in 29 arrivati su una barca a vela

Nuovo sbarco di migranti nella Locride. Ventinove persone di varie nazionalità sono arrivate ieri sera nel porto di Roccella Ionica. Tra i migranti anche due donne, di cui una incinta, e quattro bambini.

Le 29 persone erano a bordo di una barca a vela, in balia del mare mosso, che é stata soccorsa a 15 miglia dalla costa dalla Guardia costiera di Roccella Ionica. Il gruppo é stato poi trasferito su una delle motovedette della Guardia costiera e condotto in porto per essere poi sottoposto al tampone molecolare.

I migranti sono stati ospitati momentaneamente nel Centro di primo soccorso e accoglienza di Roccella Ionica, messo a disposizione dal Comune e gestito d