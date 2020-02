“Per una Italia Plurale” in libreria

Escono le note di politica e di economia del Movimento politico, culturale e di opinione “Italia Plurale”

È da poco uscito in libreria la raccolta di articoli e comunicati stampa del Movimento politico, culturale e di opinione “Italia Plurale” dal titolo “Per una “Italia Plurale”. Note di politica e di economia del Movimento politico, culturale e di opinione “Italia Plurale” curato da Mario Astarita, presidente del Movimento politico, culturale e di opinione, ed edito dalla casa editrice Il Pensiero Edizioni, di Catanzaro, ed inserito nella collana “Propolis”.

Il Movimento nato in Calabria, a Catanzaro, nel marzo del 2017, ha lo scopo di promuovere il nostro Paese e di mostrare le sue eccellenze. La sua formazione associativa di natura politica e culturale, rende ancor più facile la sua collocazione morale e sociale in un contesto che ne valorizza le qualità umane per interpretare ed indicare una nuova linea guida, che acconsenta un cambiamento di direzione tangibile ed indiscutibile nel panorama della politica italiana, e più esattamente vuole sostenere un tramite diretto di partecipazione e collaborazione tra Stato ed amministrazioni locali, tra queste ed i cittadini, per rafforzare quel tessuto di confronto e di testimonianza, che ci vuole rendere efficienti e produttivi su tutto il territorio italiano.

L’incertezza che in questo periodo storico vi è nel sistema istituzionale del Paese, obbliga a noi tutti di fronteggiare le molteplici problematiche con decisione e competenza. Con la sua politica si vuole raccogliere l’appello di sollecitazione e di stimolo che arriva dalla gente e capovolgere quella propensione di una politica disastrosa che negli ultimi anni ha portato il nostro Paese ed il Sud sul’orlo della rovina. È per questo che “Italia Plurale” si sforza a dare delle risposte innovative e tangibili al Paese, a partire dal nome scelto. Il patrimonio culturale del nostro Paese non va svenduto, come è stato fatto in passato, né vanno riproposte operazioni dagli esiti deludenti, ma va valorizzato. Valorizzato in un’ottica “plurale e pluralista” che coinvolga tutti i cittadini italiani di vecchia e nuova generazione, ed anche coloro che provengono da altri paesi o di altre razze ed etnie.

L’obiettivo di questo saggio è fondamentalmente quello di raccogliere in un volume tutti gli articoli e i comunicati stampa usciti sulla stampa periodica nazionale, tra il 2017 e il 2019, raramente rinvenibili, e che vengono qui riproposti al fine di ricordare l’idea di un’Italia migliore. Quasi tutti questi articoli sono dedicati a questioni di carattere sia politico che economico, il proposito è di offrire, a tutti coloro che lo vogliono, la possibilità di rileggere gli scritti, in un’ottica di esperienza e conoscenza di enorme importanza.

Antonino Leone