PostePay Evolution, dal 1° gennaio 2027 cambiano IBAN e codice BIC: cosa devono fare i titolari

La riorganizzazione interna di Poste Italiane unirà le attività di PostePay e BancoPosta. Nessuna modifica per la carta standard, mentre per gli addebiti già attivi scatterà un reindirizzamento automatico per tutto il 2027.

ROMA – Novità in arrivo per milioni di risparmiatori italiani. A partire dal 1° gennaio 2027, i titolari di una carta prepagata PostePay Evolution vedranno cambiare il proprio codice IBAN e le coordinate BIC/SWIFT. La modifica è il risultato di una vasta operazione di riassetto interno avviata da Poste Italiane, che porterà all’integrazione societaria e operativa delle attività di PostePay all’interno di BancoPosta.

Cosa cambia e chi è coinvolto

La novità riguarda esclusivamente la versione Evolution della celebre carta prepagata, ovvero quella dotata di IBAN e abilitata alle principali operazioni bancarie come l’accredito dello stipendio e la domiciliazione delle bollette.

Nessun cambiamento, invece, per i possessori della PostePay standard (la classica carta gialla priva di IBAN), che continueranno a utilizzarla senza alcuna variazione.

Per i clienti Evolution non sarà necessario recarsi allo sportello né sostituire la tessera fisica: la carta attualmente in possesso resterà pienamente valida fino alla sua naturale scadenza, mantenendo invariati tutti i costi di gestione e le condizioni contrattuali sottoscritte.

Come ricevere le nuove coordinate

Fino al 31 dicembre 2026 gli utenti dovranno continuare a utilizzare regolarmente le vecchie coordinate bancarie. A ridosso dell’entrata in vigore del nuovo assetto, Poste Italiane provvederà a comunicare i nuovi codici IBAN e BIC/SWIFT a ciascun titolare attraverso i canali ufficiali: tramite notifica sull’app Poste Italiane, all’interno dell’area personale del sito web e mediante lettera cartacea inviata al domicilio.

Periodo di transizione e consigli pratici

Per evitare disagi, blocchi nei pagamenti o mancati accrediti, l’azienda ha predisposto un periodo di transizione della durata di almeno dodici mesi.

Fino al 1° gennaio 2028, infatti, tutti i bonifici in entrata, gli accrediti e gli addebiti diretti SEPA (come le utenze domestiche o le rate di un finanziamento) impostati sul vecchio IBAN verranno reindirizzati in automatico sulle nuove coordinate.

Nonostante la rete di sicurezza garantita dal reindirizzamento automatico, il consiglio per gli utenti è di muoversi per tempo: non appena ricevuti i nuovi dati a inizio 2027, è opportuno comunicare tempestivamente il nuovo IBAN al proprio datore di lavoro, all’ente pensionistico e ai fornitori di luce, gas e telefonia, così da allineare tutte le anagrafiche ben prima della scadenza del periodo transitorio.