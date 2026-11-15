Sale a cinque il bilancio delle vittime del tragico incidente sulla SS107: è morta Barbara Beltrano

Si aggrava ulteriormente il bilancio del drammatico scontro stradale avvenuto all’interno di una galleria a San Fili. Non ce l’ha fatta Barbara Beltrano, 44 anni, ricoverata in condizioni disperate dopo il violento impatto.

La donna è deceduta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Annunziata” di Cosenza, dove era stata trasportata d’urgenza. La conferma del decesso è arrivata direttamente da fonti ospedaliere.

Nel corso del pomeriggio si erano già rincorse voci sulla sua morte, prontamente smentite in un primo momento dai sanitari poiché la quarantquattrenne presentava ancora dei segni vitali, seppur estremamente flebili.

Nonostante i disperati tentativi dell’équipe medica di strapparla alla morte, il quadro clinico della donna è apparso fin da subito compromesso dalle gravissime lesioni riportate nello schianto, fino al tragico epilogo delle ultime ore.

Con la scomparsa di Barbara Beltrano sale così a cinque il numero totale delle vittime di questa giornata di lutto per l’intera provincia cosentina. Sul colpo avevano già perso la vita quattro persone: l’imprenditore cinquantenne di Rende, Alfredo Spizzirri, attivo nel settore delle costruzioni e delle strutture ricettive nell’area urbana, insieme alla madre Annamaria Sicilia, di 84 anni, e alla zia Carmela Sicilia, di 86 anni.

Nello schianto è deceduta anche la donna di 82 anni che si trovava alla guida dell’altra vettura coinvolta, una Opel Mokka.

​Sul luogo della tragedia hanno lavorato a lungo le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cosenza, affiancate dai colleghi del distaccamento di Rende, insieme ai sanitari del 118, alle Forze dell’Ordine per i rilievi del caso e al personale Anas.

Dopo le complesse operazioni di soccorso, rimozione dei mezzi e messa in sicurezza della carreggiata, la strada statale è stata infine riaperta alla normale circolazione.