Prosegue “La Casa dei Draghi” al Museo dell’Antica Kaulonìa di Monasterace: il 13 dicembre il concerto “Tra due mondi” dei Fratelli Gualtieri

Prosegue con un nuovo appuntamento di grande suggestione il calendario artistico-culturale “La Casa dei Draghi”, la rassegna di eventi curata da We’re South APS ed ospitata negli spazi del Museo e Parco Archeologico dell’Antica Kaulonìa di Monasterace (strada statale 106), diretto dalla Dott.ssa Elisa Nisticò.

Nato per valorizzare il dialogo tra il patrimonio storico-archeologico del territorio e le espressioni artistiche contemporanee, il progetto continua a trasformare il sito dell’antica polis magno-greca in un laboratorio vivo di cultura, musica e partecipazione.

Il prossimo evento in programma è fissato per Domenica 13 dicembre ore 17.30 ed i fantastici spazi interni museali faranno da cornice al concerto “Tra due Mondi” dei fratelli Gualtieri.

Protagoniste saranno le sonorità raffinate di due musicisti calabresi di riconosciuto spessore e valore, che proporranno al pubblico un viaggio musicale intenso, capace di intrecciare tradizione e ricerca, radici mediterranee e aperture internazionali, in perfetta sintonia con l’identità stessa dell’Antica Kaulonìa: crocevia storico di culture, popoli e linguaggi.

L’appuntamento del 13 dicembre rappresenta una tappa centrale della programmazione curata da We’re South APS, confermando la volontà di offrire alle comunità locali ed ai visitatori proposte culturali di alta qualità, capaci di far risuonare la storia millenaria del luogo attraverso la sensibilità dei talenti del territorio.

INFO & CONTATTI / COME PRENOTARSI PER PARTECIPARE ALL’EVENTO:

Prenotazione su: museokaulonia.prenotazioni@gmail.com

La partecipazione all’evento è inclusa nel costo del biglietto d’ingresso al museo,

con le gratuità previste.

Vi ricordiamo che è possibile acquistare i biglietti direttamente al Museo o sull’app Musei Italiani.

INFOLINE: +39 0964 735154