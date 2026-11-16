Sanità, Catanzaro terza in Italia nella ricerca ItaliaOggi 2026. L’AOU Renato Dulbecco protagonista di un sistema sanitario di riferimento

Il terzo posto conquistato dalla provincia di Catanzaro a livello nazionale nella dimensione Sistema Salute, nell’indagine sulla Qualità della Vita 2026 realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, rappresenta un riconoscimento di grande rilievo per il sistema sanitario del territorio.

Un risultato che conferma Catanzaro ai vertici nazionali, dopo il secondo posto conseguito nel 2025, e che valorizza la capacità assistenziale e ospedaliera espressa dal territorio, nella quale l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Renato Dulbecco svolge un ruolo strategico e determinante.

La graduatoria riguarda la provincia e non la singola azienda sanitaria. È quindi corretto riconoscere che questo risultato è il frutto di un sistema complessivo, all’interno del quale la Dulbecco rappresenta uno dei principali motori della capacità assistenziale, della specializzazione e dell’attrattività sanitaria.

Una performance di rilievo nazionale

La 28ª edizione dell’indagine colloca Catanzaro al terzo posto nella dimensione Sistema Salute, preceduta soltanto da Ancona e Siena e davanti a realtà sanitarie di consolidata tradizione come Pisa e Verona.

Il risultato assume particolare significato alla luce dell’evoluzione metodologica della ricerca. Accanto agli indicatori tradizionali, infatti, è stata introdotta una specifica sottodimensione dedicata all’attività ospedaliera, che prende in considerazione quattro parametri:

– il tasso di ospedalizzazione;

– l’indice ponderato di case mix, che misura – – la complessità dei ricoveri;

– il tasso di utilizzo dei posti letto;

– la quota di posti letto dedicati alle specialità ad elevata assistenza.

Si tratta di indicatori particolarmente significativi perché consentono di valutare non soltanto la presenza di strutture sanitarie, ma anche la loro capacità effettiva di produrre assistenza, gestire casistica complessa e utilizzare in modo appropriato le risorse disponibili.

La nuova articolazione permette inoltre di considerare, indirettamente, il rapporto tra capacità ospedaliera del territorio, attrattività delle strutture e mobilità sanitaria extraregionale

È proprio questa lettura della capacità produttiva e assistenziale a rendere particolarmente significativo il posizionamento di Catanzaro.

Il ruolo strategico dell’AOU Renato Dulbecco

In questo scenario, l’AOU Renato Dulbecco rappresenta un’infrastruttura sanitaria fondamentale per il territorio e per l’intero sistema regionale.

La nascita dell’Azienda, attraverso l’integrazione delle precedenti realtà ospedaliere Pugliese-Ciaccio e Mater Domini, ha dato vita a un polo ospedaliero-universitario caratterizzato da un patrimonio articolato di competenze professionali, tecnologie, discipline specialistiche e capacità assistenziale.

Un percorso di integrazione complesso, che ha richiesto e continua a richiedere un importante lavoro di riorganizzazione, consolidamento e sviluppo.

Negli ultimi anni l’Azienda ha progressivamente rafforzato la propria offerta, con particolare attenzione alle discipline ad alta specializzazione: cardiologia e cardiochirurgia, rianimazione, oncologia, radioterapia, neurologia, neurochirurgia, ematologia, neuroradiologia interventistica e neonatologia, insieme alle numerose altre specialità che concorrono alla qualificazione dell’offerta sanitaria.

A questo si aggiunge la specificità del modello ospedaliero-universitario, nel quale assistenza, formazione e ricerca costituiscono elementi strettamente integrati e rappresentano un valore strategico per l’innovazione, lo sviluppo delle competenze e il miglioramento della qualità delle cure.

La sfida della Dulbecco è trasformare progressivamente questo patrimonio professionale e tecnologico in una capacità sempre maggiore di risposta ai bisogni di salute dei cittadini.

Un risultato che guarda al futuro della sanità calabrese

Il terzo posto di Catanzaro assume un significato ancora maggiore se letto nel contesto regionale.

La Calabria continua infatti a confrontarsi con criticità strutturali sul piano economico, sociale e assistenziale, oltre che con una significativa mobilità sanitaria passiva.

La performance del sistema ospedaliero catanzarese dimostra che anche in un contesto territoriale complesso è possibile costruire e consolidare un’offerta sanitaria di elevata qualificazione.

Questo risultato, tuttavia, non deve essere interpretato come un punto di arrivo. La qualità del sistema sanitario non può essere misurata esclusivamente attraverso la capacità ospedaliera. Deve necessariamente accompagnarsi al rafforzamento dell’assistenza territoriale, della prevenzione, della medicina di prossimità e dell’accessibilità ai servizi.

La vera sfida è costruire un sistema integrato, nel quale ospedali e territorio siano in grado di garantire continuità assistenziale e risposte appropriate lungo tutto il percorso di cura.

La dichiarazione della Direzione Generale

«Il risultato conseguito dalla provincia di Catanzaro rappresenta motivo di grande soddisfazione e costituisce un riconoscimento importante per il lavoro quotidiano di tutti i professionisti della nostra Azienda e degli operatori che contribuiscono al funzionamento del sistema sanitario territoriale.

La ricerca ItaliaOggi introduce elementi di valutazione particolarmente interessanti perché, attraverso gli indicatori relativi all’attività ospedaliera, consente di andare oltre la semplice disponibilità di strutture e posti letto, misurando anche la complessità delle cure, l’utilizzo delle risorse e la capacità effettiva di erogare assistenza.

È importante sottolineare che si tratta di un risultato riferito all’intera provincia, al quale concorrono diverse realtà sanitarie. In questo contesto, l’AOU Renato Dulbecco rappresenta certamente uno dei principali fattori di forza, per dimensione, articolazione delle specialità, competenze professionali e vocazione universitaria.

Questo riconoscimento comporta anche una responsabilità. La nostra Azienda deve continuare a consolidare il proprio ruolo, rafforzando l’offerta di alta specialità e la capacità di garantire ai cittadini calabresi prestazioni sempre più qualificate all’interno della propria regione.

Dobbiamo essere consapevoli, tuttavia, che la crescita della capacità ospedaliera deve procedere insieme al miglioramento dell’assistenza territoriale, della prevenzione e dell’accessibilità ai servizi. Non possiamo immaginare un sistema sanitario realmente efficiente senza una forte integrazione tra ospedale e territorio e senza una collaborazione concreta tra tutte le aziende sanitarie regionali.

Il nostro obiettivo è fare in modo che la Dulbecco non sia soltanto un grande ospedale per dimensioni e dotazioni, ma diventi sempre più un grande ospedale per qualità delle cure, capacità di attrarre casistica complessa, innovazione e risultati assistenziali.

Un luogo nel quale i cittadini possano trovare risposte di elevata specializzazione senza essere costretti a rivolgersi altrove e nel quale anche i professionisti possano individuare opportunità di crescita e realizzazione professionale.

Il terzo posto di Catanzaro è un risultato importante. Il nostro compito è trasformarlo in un punto di partenza per una sanità calabrese sempre più forte, qualificata e capace di rispondere ai bisogni dei propri cittadini».

L’obiettivo è chiaro: fare della Dulbecco un’infrastruttura strategica per la sanità calabrese e un polo di riferimento per il Centro-Sud, capace di coniugare qualità, complessità assistenziale, innovazione e attrattività.