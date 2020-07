Prova la “truffa della specchietto”, 27enne denunciato

Un giovane ventisettenne originario di Lamezia Terme è ritenuto l’autore delle “truffe dello specchietto” che negli ultimi mesi ha interessato l’hinterland cosentino. Nel pomeriggio di mercoledì scorso è finito nei guai dopo la reazione della vittima, che ha avvertito la polizia.

La truffa aveva preso il via nei pressi del ponte di “Campagnano” di Cosenza. Il sospettato si era posizionato al centro della strada, rallentato a passo d’uomo inducendo i veicoli che seguivano a sorpassare, osservato ed individuato la vittima dallo specchietto retrovisore tra quelli che stavano sorpassando, urtato lievemente il veicolo della vittima e sterzato repentinamente quando questa affiancava il suo.

La vittima, in genere, veniva indotta versare una somma di circa 150 euro per evitare problemi e fastidi. Il giovane lametino B.F., con precedenti per furto e truffa, è stato accompagnato in ufficio e deferito all’autorità giudiziaria per truffa aggravata e minacce.