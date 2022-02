Riapre il centro di medicina solidale di Montepaone

Dopo una pausa imposta dalla Pandemia riprende, dal prossimo 14 Febbraio, l’attività dell’ambulatorio polispecialistico di Montepaone Lido. Per prenotazioni visite ed informazioni, fare riferimento al comune di Montepaone: Sig.ra Ornella Siciliano al numero 0967634784

Il poliambulatorio che opera attualmente nella provincia di Catanzaro vive grazie all’entusiasmo e alla generosità dei volontari di Salus et Virtus, un gruppo di medici in pensione che hanno deciso di mettere a disposizione il loro tempo e la loro professionalità per tutelare chi non può sostenere le spese mediche.

Saranno erogate gratuitamente prestazioni diverse: dall’ortopedia alla chirurgia, dalla pediatria all’ostetricia e ginecologia, dalla terapia del dolore all’ascolto psicologico.

Chiunque può accedere al poliambulatorio, a prescindere dal luogo di residenza. Un progetto che dà concreta attuazione al diritto alla salute, così come scritto all’articolo 32 della nostra Costituzione.