Riparazioni automobili? Gli italiani se la fanno a casa

Riparazione dell’automobile direttamente in casa, spesso conseguenza di comodità o motivi economici, in Italia è un fenomeno sempre più diffuso. È giustificato “sistemare” la vettura in maniera propria? Ne va dell’efficienza della macchina e della nostra sicurezza.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi?

La sicurezza delle automobili e la loro completa funzionalità non devono essere mai messa in secondo piano. Qualsiasi problema o dubbio voi abbiate in tutte le componenti della vostra vettura dovranno essere immediatamente risolti per non creare o avere successivamente problemi più importanti. In Italia però negli ultimi anni si sta facendo largo un fenomeno che a quello delle riparazioni a domicilio. Le cause? Potrebbero essere diverse come ad esempio un’inflazione costante, l’aumento dei prezzi delle varie officine e un controllo personale. Dall’altra parte, come spiega l’iconografica riportata, potrebbe risentirne la bassa qualità e di conseguenza la sicurezza.

Semplice riparazione? Non è sufficiente

Fenomeno di poco conto? No, non lo è. Bisognerà prestare la massima attenzione e affidarsi sempre alle persone competenti. Non sarà sufficiente effettuare la riparazione, spesso infatti è richiesto di reimpostare tutti i livelli. Un esempio? Secondo la fonte espetta Auto Parti popo aver cambiato l’olio motore è importante ricalibrare il sensore del livello dell’olio e giungere olio se necessario.

Un fenomeno che prende piene in diverse regioni italiane

Può giustificare questo una riparazione fai da te della vettura? Certamente il personale certificato delle officine rappresenta una garanzia. Eppure, nel nostro Paese moltissimi giovani, specialmente gli under 40, provvedono in maniera autonoma alla riparazione della macchina. Un fenomeno che si sta allargando pian piano e che vede numeri importanti in alcune regioni particolarmente in difficoltà sotto l’aspetto economico come il Molise, la Calabria e anche la Sicilia.

Davvero siamo capaci di installare le componenti conformi?

I dubbi di certo non mancano: sono davvero formati gli automobilisti per effettuare queste riparazioni? E se volessimo parlare del materiale dei pezzi da sostituire e montare, questi sarebbero davvero compatibili e adeguati alla vettura? Questi dubbi sono più che legittimi soprattutto sotto l’aspetto legato alla sicurezza. Installare pezzi che non siano conformi alla vettura particolare metterebbe a rischio la funzionalità della macchina stessa e di conseguenza la sicurezza di chi è a bordo.

I dati confermano il trend, gli italiani provvedono da soli

Vediamo alcuni dati in particolare che potrebbero farci comprendere meglio questo fenomeno. Sappiamo tutti l’importanza dell’olio motore per quanto riguarda il funzionamento ottimale dell’automobile: ebbene sui i dati europei YouGov del 2021 la percentuale che va dal 15% il 28% di tutti gli automobilisti dei paesi occidentali lo cambia in maniera autonoma. E diversi studi di settore trascorso anno quindi nel 2024 parlano del 25% di automobilisti italiani che riparano automobili in piena autonomia e circa il 6% e l’8% esegue questa riparazione direttamente a casa.

Rivolgersi sempre al meccanico di fiducia, il consiglio più importante

Al netto delle capacità proprie, magari della passione per la meccanica il consiglio è sempre quello di rivolgersi comunque prima al personale qualificato delle officine le quali sapranno consigliarvi e intervenire in maniera rapida ed efficiente sull’ottima funzionalità della vostra macchina.