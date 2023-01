Rischio microbiologico, richiamato un lotto di formaggio

La catena Eataly ha segnalato, a titolo precauzionale, il richiamo da parte del produttore di un lotto di formaggio Tuma D’Fe di latte ovino crudo, a causa di non precisati problemi microbiologici.

Come dichiarato sull’avviso, si tratta di un richiamo a titolo precauzionale e riguarda soltanto le vendite del prodotto effettuate nel punto vendita di Eataly Torino Lingotto.

Tuttavia non viene specificato il preciso motivo per cui viene ritirato, rimandando soltanto a generici “possibili problemi microbiologici“. Il formaggio in questione, distribuito in forme intere con il numero di lotto 01120222 e la data di scadenza 01/03/2023, è prodotto dall’Azienda Agricola Christine Draps.

A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai consumatori e alle consumatrici in possesso del prodotto con la data di scadenza e il numero di lotto indicati di non mangiarlo e restituirlo in negozio, dove sarà rimborsato o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale.