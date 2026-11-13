Sabato 14 novembre al Teatro Comunale di Badolato lo spettacolo “I’ve loss of attention” 

Entra nel vivo la programmazione teatrale del Centro di Residenza Artistica della Calabria “C.Re.A” polo “MigraMenti”, sostenuto da MiC (FNSV), Regione Calabria / Cultura (PAC 14/20), e con il patrocinio del Comune di Badolato.

La sua rassegna SPAc è pronta, infatti, ad ospitare questo fine settimana un appuntamento che incarna perfettamente l’idea di innovazione, sperimentazione e multidisciplinarietà della scena contemporanea che la programmazione vuole portare avanti: è “I’ve loss of attention” con la performer Noemi Piva, testi e regia di Giulia Odetto, che andrà in scena sabato 14 novembre alle ore 21:15.

Con il supporto dei video di Camilla Soave – sua anche l’ideazione coreografica -, e con musiche di Davide Tomat, la produzione di Collettivo Effe accompagna il pubblico in un’esperienza fluida e continua, pensata per essere ospitata in spazi teatrali utilizzati in modo non convenzionale, in cui il pubblico è disposto su due lati della scena, favorendo una fruizione a doppia frontalità e un rapporto ravvicinato con l’azione performativa. Il video, elemento centrale nello spettacolo, amplifica questa dualità: due schermi ai lati della scena alternano immagini catturate dal vivo e sequenze pre-registrate di immagini e testo, diventando un dispositivo essenziale nel gioco tra attenzione e distrazione.

“I’ve loss of attention” è una ricerca che si aggrappa e valorizza quelle perdite di attenzione che a volte ci fanno danzare sulla stessa piccola mattonella per brevi attimi eterni.

L’attenzione si crea, si sposta, si perde, si dà, si riceve, si ruba: è dinamica e i nostri corpi ne sono i contenitori. Attenzione e distrazione coesistono, definendosi l’una attraverso l’altra, in quanto l’attenzione è percepibile solo nel momento in cui si interrompe: un equilibrio temporaneo in cui alcune variabili si fissano, facendo prevalere la stabilità sul cambiamento.

Con un’indagine sulla percezione esploriamo l’attenzione della performer in scena e del pubblico, sfidandola e frammentandola per poi richiamarla, proponendo pratiche che diventano pretesti per la composizione fisica e visiva, in cui il movimento stesso dello sguardo del pubblico sulla scena si trasforma in un elemento coreografico.

La ricerca scenica si sviluppa su una forte dualità: cromatica, con il rosso e il blu – colori complementari e simbolo di allerta – e spaziale, con una visione su due fronti.

La rassegna SPAc proseguirà poi venerdì 27 ci sarà la restituzione pubblica di residenza di Anita Pomario dal titolo “Trapassato futuro”. Nell’occasione del lavoro di residenza, Anita Pomario terrà anche un laboratorio di due giorni a supporto alla ricerca del suo progetto teatrale rivolto a bambine tra i 9 e i 14 anni, in cui l’artista condurrà le partecipanti a “giocare a fare le grandi”.

Martedì 8 dicembre alle 19:15, ci sarà poi un grande ospite, il Centro nazionale produzione danza Virgilio Sieni /Cango, che presenterà la coreografia dello stesso Virgilio Sieni dal titolo “Ma a che serve la luce?” da “Le ceneri di Gramsci” di Pier Paolo Pasolini. Sieni ha curato anche spazio e luci.

Da lunedì 7 dicembre, dalle 16:00 alle 20:00, a martedì 8 dalle 10:30 alle 13:30, lo stesso Virgilio Sieni condurrà il workshop “Voce come partitura del gesto e gesto come partitura della voce”.

Venerdì 11 alle 19:15 ritorneranno al Comunale di Badolato quelli di Zaches teatro con un appuntamento dedicato al teatro famiglia e “Pinocchio”, tratto da Carlo Collodi, con regia, drammaturgia e coreografia di Luana Gramegna, con Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco ed Enrica Zampetti; mentre domenica 20 alle ore 18:30 sarà il turno della compagnia XE /Irene Lombardi con “Il cuore è l’uccelliera”, momento di danza di e con Irene Lombardi, dramaturg è Veronica Negrini.

Ricordiamo infine che MigraMenti anche quest’anno, parallelamente agli spettacoli in cartellone con SPAc, sta promuovendo la rassegna “Pratica. Scuola di formazione teatrale” che si terrà tutti i martedì e giovedì fino al 27 maggio, suddivisa in due sessioni, una per adolescenti dai 14 ai 19 anni, e una per adulti dai 20 anni in su.