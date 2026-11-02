San Martino a Soverato Borgo: degustazioni tipiche e risate assicurate con i Sognattori

NON SOLO UNA FESTA, MA UN GESTO D’AMORE PER LA COMUNITÀ.

Ci sono feste che si organizzano per stare insieme e feste che, ancora prima di cominciare, riescono già a trasmettere qualcosa d’importante.

La nostra Festa di San Martino, a Soverato Borgo, è una di queste.

Tante associazioni della città hanno scelto di esserci, mettendo a disposizione il proprio tempo, le proprie capacità e il proprio entusiasmo, e lo hanno fatto nella maniera più bella: gratuitamente, senza chiedere nulla in cambio, semplicemente per il piacere di donare.

Accanto a loro ci sono gli amici di sempre: Pino Procopio, Lino Gerace, i Coscritti del ’54 e tanti altri che hanno risposto al nostro invito, offrendo spontaneamente la propria disponibilità e collaborazione.

Un grazie particolare alle tante donne e ai tanti uomini che, con generosità ed entusiasmo, hanno deciso di stare al nostro fianco.

È bello vedere associazioni diverse, gruppi di amici e singoli cittadini ritrovarsi attorno a un unico obiettivo: regalare alla comunità una serata di festa, condivisione e allegria.

E forse è proprio questo il significato più autentico del volontariato: capire che il tempo donato agli altri non è mai tempo perduto, ma diventa ricchezza per tutti.

La festa e la degustazione sarà gratuita, ma il dono più grande sarà quello che ciascuno porterà con sé: un sorriso, un gesto di amicizia, la gioia di aver condiviso qualcosa, perché una comunità cresce quando le persone imparano a donare, non quando aspettano di ricevere.

A tutte le associazioni, ai gruppi, agli amici e ai volontari va il nostro più sincero grazie!

DONARE È BELLO. FARLO INSIEME È MERAVIGLIOSO!

Vi aspettiamo domenica 15 novembre al Teatro del Borgo, a Soverato Superiore.