San Vito sullo Ionio, la settima edizione di “Sonati Vicinu!”

Quattro giorni di musica, cultura, arte e leggende, tra passato e futuro

A San Vito sullo Ionio, a partire dal 9 e fino al 12 agosto, prenderà vita la settima edizione dell’acclamato evento “Sonati Vicinu!”. La rassegna di quest’anno, dal suggestivo titolo “Cuntâmula: storie che creano legami”, si concentrerà sulle storie e leggende che fungono da ponte tra passato e futuro.

Immersi nel calore dell’estate calabrese, i partecipanti passeranno quattro giorni tra il centro storico di San Vito sullo Ionio e l’incantevole Lago Acero, circondato da boschi di faggi e castagni.

Il 9 agosto, la chiesa del Purgatorio aprirà le danze, con un dibattito sul progetto di riqualificazione dello storico cinema-teatro Sestito. Questo luogo, gestito dalla famiglia Sestito dal dopoguerra fino agli anni duemila, potrebbe tornare a far parte del tessuto culturale della città, grazie all’idea di Vito Sestito, nipote del fondatore. La serata sarà arricchita dalla visione di produzioni amatoriali basate su una delle più famose leggende locali: quella del tesoro dei pulcini d’oro e della pietra ‘e Santa Naggijara.

La seconda giornata, il 10 agosto, vedrà la stessa piazzetta diventare il fulcro delle discussioni sui social media e sul loro potenziale nel creare legami. L’artista SUE presenterà in anteprima il videoclip “Vengo dal Sud”, girato nella scorsa estate a San Vito. Successivamente, l’illustratore soveratese Deicolmicolmo rivisiterà la leggenda dei pulcini d’oro in chiave fumetto.

L’11 agosto, il festival si sposterà al Lago Acero per un appuntamento all’alba. I partecipanti potranno percorrere “L’anello della fata”, una passeggiata naturalistica e mitologica lungo il Cammino Kalabria Coast to Coast.

Il gran finale, il 12 agosto, offrirà un mix di pranzo e musica dal vivo con il Boto Cissokho trio al Lago Acero. Due laboratori dedicati alla produzione di sapone artigianale e cianotipie affiancheranno la musica durante l’intera giornata, insieme a vari stand dedicati alle attività artigianali e culturali del territorio.

Per ulteriori dettagli sulla rassegna “Sonati Vicinu! – Cuntâmula: storie che creano legami” e per aggiornamenti in tempo reale, è possibile consultare il sito www.sonativicinu.it o seguire le pagine ufficiali dell’evento su Facebook e Instagram.