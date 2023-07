Santa Caterina dello Ionio: ripartono le iniziative della manifestazione “Uno sguardo dalla Torre”

Ritorna come ogni estate la rassegna #unosguardodallaTorre nei giardini del resort Torre Sant’Antonio, torre cavallara inserita nel Codice Carratelli, situata a Santa Caterina dello Ionio, CZ.

Inizieremo in dolcezza lunedì 24 luglio alle 19, presentando Amaroni e alcuni produttori locali con una degustazione gratuita , durante la quale si parlerà anche degli artigiani locali.

In ordine rigorosamente alfabetico:

Amacalabro che ha legato il miele, qui prodotto dal 1500 ad altre prelibatezze, arrivando addirittura a creare una nduja al miele;

Iammello, specializzati in conserve di frutti della terra locali;

Malaspina che ha spinto la creatività ad un livello superiore con il miele allo zafferano.

Una occasione per raccontare l’ amore per il territorio, la resilienza e l’orgoglio di restare e migliorarsi.

Vi aspettiamo lunedì 24 luglio dalle ore 19 a Torre Sant’Antonio, SANTA CATERINA DELLO IONIO, CZ.