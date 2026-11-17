Il sindaco Massimiliano Chiaravalloti annuncia il quasi completamento delle opere: nuovi loculi, rifacimento della facciata e messa in sicurezza delle strutture esistenti.

​SATRIANO (CZ) – Volgono ormai al termine gli interventi di manutenzione straordinaria e ampliamento presso il cimitero comunale di Satriano.

A fare il punto sullo stato di avanzamento del cantiere è stato il sindaco, Massimiliano Chiaravalloti, che attraverso una nota diffusa sui canali social istituzionali ha illustrato i risultati raggiunti dall’amministrazione nell’ambito del più ampio piano di valorizzazione del patrimonio pubblico.

​Il pacchetto di opere, giunto quasi alla conclusione definitiva, ha interessato diversi aspetti strutturali ed estetici del camposanto.

Nello specifico, i lavori hanno riguardato:

​La costruzione di nuovi loculi e la posa in opera di nuove coperture;

​La riqualificazione della facciata principale;

​La demolizione e successiva ricostruzione di vecchi loculi che versavano in stato di deterioramento.

​Nel suo intervento, il primo cittadino ha voluto ringraziare pubblicamente l’assessore Maurizio Tirone per aver seguito l’iter e la realizzazione delle opere, sottolineando la valenza non solo tecnica ma anche sociale dell’intervento.

​«Stiamo portando a termine interventi concreti per restituire decoro, sicurezza e dignità a un luogo particolarmente caro alla nostra comunità, custode della memoria e degli affetti di ciascuno di noi», ha dichiarato Chiaravalloti, ribadendo infine un principio cardine dell’azione amministrativa: «La cura di un paese passa anche dal rispetto dei luoghi della memoria».