Il sindaco Massimiliano Chiaravalloti annuncia il quasi completamento delle opere: nuovi loculi, rifacimento della facciata e messa in sicurezza delle strutture esistenti.
SATRIANO (CZ) – Volgono ormai al termine gli interventi di manutenzione straordinaria e ampliamento presso il cimitero comunale di Satriano.
A fare il punto sullo stato di avanzamento del cantiere è stato il sindaco, Massimiliano Chiaravalloti, che attraverso una nota diffusa sui canali social istituzionali ha illustrato i risultati raggiunti dall’amministrazione nell’ambito del più ampio piano di valorizzazione del patrimonio pubblico.
Il pacchetto di opere, giunto quasi alla conclusione definitiva, ha interessato diversi aspetti strutturali ed estetici del camposanto.
Nello specifico, i lavori hanno riguardato:
La costruzione di nuovi loculi e la posa in opera di nuove coperture;
La riqualificazione della facciata principale;
La demolizione e successiva ricostruzione di vecchi loculi che versavano in stato di deterioramento.
Nel suo intervento, il primo cittadino ha voluto ringraziare pubblicamente l’assessore Maurizio Tirone per aver seguito l’iter e la realizzazione delle opere, sottolineando la valenza non solo tecnica ma anche sociale dell’intervento.
«Stiamo portando a termine interventi concreti per restituire decoro, sicurezza e dignità a un luogo particolarmente caro alla nostra comunità, custode della memoria e degli affetti di ciascuno di noi», ha dichiarato Chiaravalloti, ribadendo infine un principio cardine dell’azione amministrativa: «La cura di un paese passa anche dal rispetto dei luoghi della memoria».