Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio condotti dalla Polizia di Stato per la prevenzione e la repressione della criminalità diffusa, sono stati arrestati due soggetti con l’accusa di tentato furto in abitazione aggravato in concorso.

In particolare, a seguito di una segnalazione alla Centrale operativa per l’attivazione di un allarme antintrusione, due equipaggi della Squadra Volante della Questura di Vibo Valentia sono intervenuti nella frazione marina della città. Giunti in prossimità di un’abitazione, gli agenti hanno notato alcune persone darsi a precipitosa fuga.

Gli operatori hanno quindi avviato un inseguimento, riuscendo a raggiungere e bloccare due soggetti. Uno dei due, durante la fuga, si è disfatto di un paio di guanti da lavoro e di un cacciavite, successivamente recuperati e sottoposti a sequestro.

Gli accertamenti effettuati dagli agenti hanno consentito di rilevare evidenti segni di effrazione su tre porte e una finestra dell’abitazione, compatibili con l’utilizzo di un cacciavite. I due soggetti sono stati quindi arrestati con l’accusa di tentato furto in abitazione aggravato in concorso.

Nella giornata odierna, il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato gli arresti, disponendo nei confronti di entrambi la misura cautelare dell’obbligo di dimora e prescrivendo, inoltre, di non allontanarsi dall’abitazione dichiarata nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 6.