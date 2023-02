Sconfitta a testa alta per il Volley Soverato. Sesto posto saldo.

Torna sconfitto il Volley Soverato dalla trasferta contro Talmassons nel turno infrasettimanale. Tre a zero il risultato finale per la squadra dell’ex coach Barbieri contro la compagine guidata da coach Chiappini. Nonostante il ko, le biancorosse del presidente Matozzo rimangono al loro posto in classifica e mantengono invariato il vantaggio su Vicenza conplice la sconfitta delle venete.

Quella contro Caneva e compagne é stata una partita giocata ad armi pari da parte delle ioniche che hanno tenuto testa alle padrone di casa nonostante il risultato finale. Peccato per il terzo set che il Soverato avrebbe potuto portare a casa. Passiamo alla gara. Padrone di casa in campo con Eze al palleggio e Taborelli opposto, al centro Caneva e Costantini, i banda Milana e Rossetto con libero De Nardi. Risponde la squadra di Chiappini con Malinov e Korhonen a formare la diagonale, al centro Cecchi e Giambanco, in banda la statunitense Schwan con capitan Giugovaz, libero Ferrario.

Molto equilibrato l’avvio di gara con il punteggio che vede le squadre vicine, 4-5 e 8-7. Sono le ragazze di Barbieri a prendere un buon margine di vantaggio sul 17-13 con le calabresi che cercano di restare in scia. Break ospite e punteggio di parità 17-17, con la fase decisiva del set che vede Talmassons avanti 21-20; più due adesso per le locali, 23-21, che chiudono il set 25/22.

Nel secondo gioco stesso andamento iniziale con Talmassons e Soverayo vicine nel punteggio, 5-4, ma Taborelli e compagne allungano 12-9 e 15-11; tenta la squadra di Chiappini di non perdere terreno dalle avversarie e si porta a meno tre, 17-14. Talmassons allunga e si porta sul 20-16, con le biancorosse che non riescono a colmare il gap e cedono il parziale 25/19.

Non ci sta Soverato a darsi per vinto e nel terzo set Giugovaz e compagne conducono 6-9; é ancora Soverato con le ospiti sul più cinque, 9-14 e 14-19. Fase decisiva di questo terzo set con Soverato che vuole riaprire i giochi.

Accorcia le distanze Talmassons e Soverato ricorre al time out sul 18-21; un solo punto di distacco adesso, 20-21. Fase a vuoto del Soverato con le locali che operano il sorpasso 22-21. Sul 22-22 tre punti consecutivi delle locali regalano il successo a Talmassons. Peccato per il Soverato che avrebbe potuto riaprire le sorti della gara. Domenica di nuovo in campo con la trasferta di Montecchio.

Cda Talmassons 3

Volley Soverato 0

Parziali set: 25/22; 25/19; 25/22

Talmassons: Taborelli 7, Eze Blessing 3, Tognini, Torcello ne, Crisafulli, De Nardi (L), Milana 18, Michelini ne, Campagnolo, Rossetto 4, Trampus 1, Monaco ne, Caneva 8, Costantini 7. Coach: Leonardo Barbieri

VOLLEY SOVERATO: Malinov 1, Schwan 20, Cecchi 4, Ferrario (L), Giambanco 1, Cherepova, Giugovaz 6, Zuliani, Salviato (L), Korhonen 15, Tolotti ne, Barbaro. Coach: Luca Chiappini

ARBITRI: Manzoni Barbara – Papapietro Eustachio

DURATA SET: 24′, 24′, 28′. Tot 1h16′

MURI: Talmassons 5, Soverato 8