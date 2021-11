Sconfitta esterna per il Volley Soverato

Sconfitta esterna per la Ranieri International Volley Soverato al Pala Collodi contro la Ipag Sorelle Raimonda Montecchio. Tre a uno per la squadra di coach Amadio, ex di turno. Le squadre hanno dato vita ad un incontro equilibrato, con scambi prolungati. La squadra di coach Napolitano ha anche condotto la gara con alcuni punti di vantaggio come nel primo e terzo set, poi è stata brava ad annuare ben quattro palle match e giocarsi il tutto per tutto nel quarto.

Anche in questo set c’è stata l’occasione di chiudere il parziale ma le locali hanno reagito bene, vincendo alla fine da tre punti. Passiamo al match. Montecchio in campo con Bartolucci in regia e Orlandi opposto, al centro l’ex Meli con Frigerio, schiacciatrici Magazza e Fiorio, mentre il libero è Mistretta. In casa Soverato subito in campo il nuovo arrivo, l’opposto Foucher, buona la sua prestazione, che va in diagonale con la regista Roberta Purashaj, al centro capitan Riparbelli e Tajè, Buffo schiacciatrice con Quarchioni, libero Ferrario.

Le due squadre partono giocando all’insegna dell’equilibrio con le calabresi che provano ad allungare, 7-11 con bel colpo della francese Foucher; time out per Montecchio sotto 12-16. Reazione delle locali che dimezzano il ritardo, 15-17, e coach Napolitano è costretto al tempo discrezionale con le squadre in parità 17-17 dopo un break di 1-5 della Ipag. Prova adesso la squadra di casa ad andare avanti nel punteggio, 20-18, ma la Ranieri riacciuffa il pari e le sue compagini viaggiano adesso in parità, 22-22. Fiorio per la Ipag regala il punto del vantaggio e sul 23-22 altro time out per le ioniche.

Pareggia la Ranieri, poi Foucher sbaglia il servizio ed è palla set Montecchio annullata dalla stessa francese del Soverato. Squadre ai vantaggi, con nuova opportunità per le padrone di casa, 25-24, che però sbagliano di nuovo. Chiude Orlandi al terzo set point, 27/25. Nelle ospiti fuori Quarchioni e dentro Badalamenti. Parità nelle prime fasi del secondo parziale, 7-7, con il break di Montecchio avanti 11-8 e 16-12. Spingono le vicentine che si portano sul 22-15.

Recupera qualche punto la Ranieri ma cede 25/20 il set. Sembra accusare il passino Soverato che deve rincorrere subito le avversarie, 0-4, ma riesce a rimontare e restare in scia, 6-5, e passa a condurre 6-8. È viva, come al solito, la squadra di Napolitano. Prova ad allungare adessoa Ranieri e coach Amadio chiama time out sul 7-11; parziale delle locali che raggiungono sul 11-11 le calabresi. Ci riprova Soverato, andando sul più tre, 15-18. Squadre nuovo valente vicine, 19-20, con Foucher che ridà il più due alla sua squadra.

Fasi decisive del set. Ancora parità, 21-21; più due adesso per Montecchio che trova tre palle match 24-21. Soverato ne annulla due e Amadio chiede time out. Al rientro è parità e squadre ancora ai vantaggi, 24-24. Sbaglia l’ex Meli ed è set point per la Ranieri. Annulla Magazza e siamo 25-25. Soverato sciupa un’altra palla set e le locali hanno l’occasione di chiudere per la quarta volta, 27-26 ma Buffo rimette in parità la situazione.

Quarto set point calabrese, 28-29, e chiude Riparbelli il set 28/30. Fase favorevole alle calabresi adesso che nel quarto set conducono 4-8 e 8-13; reagisce però la squadra di casa che si riavvicina, 12-14. Break importante di Meli e compagne. Time out Ranieri International. Parità 14-14 e break di 6-1 Montecchio. Spinge Soverato, 16-19, ma la Ipag non molla, 19-20.

Parità 21-21, con la Ranieri dopo avanti 22-23 ma Montecchio capovolge la situazione e ha la quinta palla match della gara 24-23 e coach Napolitano chiama time out. Al rientro, questa volta, la Iapg chiudono con un muro 25/23 conquistando tre punti importanti. Mercoledì nuovamente in campo e ancora in trasferta. Questa volta la Ranieri International farà visita al Club Italia.

Ipag S.R. Montecchio 3

Ranieri International Volley Soverato 1

Parziali set: 27/25; 25/20; 28/30; 25/23

IPAG S.R. MONTECCHIO: Orlandi 25, Fiorio 15, Jeremic ne, Muraro, Mistretta (L), Frigerio 4, Bartolucci 3, Mazzon ne, Magazza 14, Brandi 1, Bortoli ne, Meli 9. Coach: Daris Amadio

RANIERI INT VOLLEY SOVERATO: Mennecozzi, Purashaj 1, Badalamenti 6, Ferrario (L), Quarchioni 2, Gabbiadini, Ascensao M ne, Riparbelli 16, Tajè 11, Buffo 16, Foucher 22, Ascensao R. Coach: Bruno Napolitano

ARBITRI: Somansino Luca – Dell’Orso Alberto

DURATA SET: 31′, 23′, 37′, 32′. Tot 2h03′

MURI: Montecchio 9, Soverato 16